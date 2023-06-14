Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?
Hakan Yılmaz - Nurettin Soner
Selen Soyder - Sinem Devran
Eylül Tumbar - Alize Soner
Enes Koçak - Serkan Bıçakçı
Berat Yenilmez - Kadir
Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı
Yonca Şahinbaş
Serhan Onat - Alp Demirkan
Sema Çeyrekbaşı
Yiğit Kalkavan - Rıdvan
Sait Genay
Beste Yaralı
Çağla Boz - Tuğçe
Yiğit Kaan Yazıcı
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk bölümü 22 Haziran Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.