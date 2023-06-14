Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayına başlaması beklenen Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Hakan Yılmaz - Nurettin Soner

Selen Soyder - Sinem Devran

Eylül Tumbar - Alize Soner

Enes Koçak - Serkan Bıçakçı

Berat Yenilmez - Kadir

Hivda Zizan Alp - Serap Bıçakçı

Yonca Şahinbaş

Serhan Onat - Alp Demirkan

Sema Çeyrekbaşı

Yiğit Kalkavan - Rıdvan

Sait Genay

Beste Yaralı

Çağla Boz - Tuğçe

Yiğit Kaan Yazıcı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin ilk bölümü 22 Haziran Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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