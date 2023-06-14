Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?

TRT1 ekranlarında yayına başlaması beklenen Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?