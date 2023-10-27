Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

TRT1 ekranlarında yayına başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 18. bölümü 2 Kasım Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.

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