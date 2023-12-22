Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

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Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Yayın hayatına TRT1 ekranlarında başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin başrollerinde yer aldığı Knedi Düşen Ağlamaz dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Kendi Düşen Ağlamaz dizisi TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 26. bölümü 28 Aralık Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Eylül Tumbar Alize Soner.

Enes Koçak Serkan Bıçakçı

Hakan Yılmaz Nurettin Soner.

Serhan Onat Alp Demirkan.

Selen Soyder Sinem Devran.

Berat Yenilmez Kadir.

Hivda Zizan Alp Serap Bıçakçı

Yonca Cevher Şahinbaş Esma Soner.

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