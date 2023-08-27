Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Alize karakterine hayat veren Eylül Tumbar sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Kendi Düşen Ağlamaz dizisinden önce ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ dizisiyle gündem olan Eylül Tumbar’ın yaşı ve nereli olduğu merak konusu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz Alize kimdir? Eylül Tumbar kimdir kaç yaşında nereli?

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Eylül Tumbar İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Eylül Tumbar, oyunculuk kariyerine Netflix yapımı olan ‘Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?’ ile adım atmıştır.

Eylül Tumbar şu sıralar TRT 1'in yeni dizisi Kendi Düşen Ağlamaz dizisindeki Alize karakteriyle adından söz ettirmektedir.