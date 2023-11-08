Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Kendi Düşen Ağlamaz dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 19. bölümü 9 Kasım Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.

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