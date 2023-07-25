Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT1 ekranlarında yayına başlayan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 6 bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar ve Enes Koçak isimlerin yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 6. bölümü 27 Temmuz Perşembe günü TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU NEDİR?

Dizi, babasının evlenmesine engel olmak için ani ve çılgın bir karar alan Alize'nin renkli ve sıcak hikayesini ekranlara taşıyor. Ancak hikayede tek oyun oynayan Alize de değil.

Dizide, Soner ve Darıca ailelerinin yolları bir evlilikle kesişiyor. Gençlerin kararı ilişkilerdeki dengeleri değiştiriyor.

maxresdefault-1.jpg

Öne Çıkanlar
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
Adana depreminden sonra Şener Üşümezsoy bölgedeki hareketliliğin haritasını paylaştı
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
AKP’nin muhafazakâr milliyetçilik anlayışına TRT’den yeni dizi: Koyu Beyaz
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 25 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
Şener Üşümezsoy Adana'daki depremin ardından 6.5'lik deprem beklediği fay hattını açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 37 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı Güncel
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tıp fakültesini kazanamadı
Kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı Güncel
Kadınlara yangın tüpüyle saldıranlar yakalandı
Yapay Zekâ Devrinde Pek Çok Meslek Yeni Bir Dönemin Sınırında Teknoloji - Otomotiv
Yapay Zekâ Devrinde Pek Çok Meslek Yeni Bir Dönemin Sınırında
Oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı Magazin
Oyuncu Burçin Bildik ilk eşinin ölüm anını anlattı
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Reyhan şerbeti tarifinin malzemeleri neler?
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz Siyaset
Erdoğan: Sosyal medyada cübbe giyip ahkâm kesenler asla referansımız olamaz
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı Spor
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi. Eksik mevkiyi açıkladı