Kendi evinde Kasımpaşa’ya yenilen Çaykur Rizespor’da İlhan Palut’un koltuğu sallantıda

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Maçın hemen ardından toplanan Çaykur Rizespor yönetimi, üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör İlhan Palut’tan açıklama ve detaylı rapor istedi. Yönetim, özellikle takımın sahadaki performansı, taktiksel tercihleri ve puan kayıplarının nedenleri konusunda Palut’tan ayrıntılı bir değerlendirme talep etti.

Kulüpten edinilen bilgilere göre, yönetim İlhan Palut’a son bir şans tanıdı. Yeşil-mavililer, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor deplasmanı karşılaşmasında alınacak sonuca göre teknik direktörün durumu netleşecek. Eğer Çaykur Rizespor Antalya deplasmanından 3 puanla dönemezse, Palut’un görevine son verilmesi gündeme gelecek.

YENİ HOCA ADAYLARI ARAŞTIRILIYOR

Yönetim, olası bir ayrılık durumuna karşılık yeni teknik direktör adaylarını da şimdiden masaya yatırdı. Kulüpten sızan bilgilere göre listenin en başında Rıza Çalımbay, ikinci sırada ise İsmail Kartal yer alıyor. Her iki isim de geçmişte Çaykur Rizespor’da görev yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmişti.

Rıza Çalımbay, Süper Lig’de uzun yıllara dayanan tecrübesi ve takımı kısa sürede toparlayabilme yeteneği ile bilinirken, İsmail Kartal ise yeşil-mavili takımda sergilediği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Yönetim, bu iki isim üzerinde ön değerlendirmelerini sürdürürken, kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG’DE KRİTİK DÖNEM

Çaykur Rizespor, ligde hedeflediği puan tablosundan uzak kalması nedeniyle kritik bir döneme girdi. Taraftarlar ve camia, yönetim ve teknik ekipten acil bir çözüm beklerken, Antalya deplasmanı bu sürecin belirleyici karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Yeşil-mavili yönetimin önümüzdeki haftalarda alacağı kararlar, hem takımın kaderini hem de Teknik Direktör İlhan Palut’un geleceğini doğrudan etkileyecek.