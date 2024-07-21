Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek

Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler için 269 bin liraya 3+1 müstakil ev fırsatı sunuluyor.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 1

Kampanyada, maliyetin yarısından fazlası devlet tarafından karşılanıyor, bu da ev sahibi olmayı daha kolay hale getiriyor. İnşaat maliyetlerinin artmasıyla ekonomik çözümler arayanlar, prefabrik evlere yöneliyor.

Prefabrik evlerin maliyeti betonarme evlere göre daha uygun, ancak arsa maliyeti olmadığında avantaj sağlanıyor. Bu nedenle, prefabrik ev yaptırmak isteyenlerin uygun bir araziye sahip olmaları gerekiyor.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 2

300 BİN LİRA DESTEK

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler için devlet tarafından sağlanan 300.000 TL destek, özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik olup, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Prefabrik evler, sundukları ekonomik çözümlerle dikkat çekmektedir. 269 bin liraya 3+1 müstakil ev fırsatı, prefabrik evlere olan ilgiyi artırıyor.

Devlet desteği sayesinde, prefabrik ev yaptırmak artık ev sahibi olma hayalini gerçekleştirenler için büyük bir avantaj sağlıyor.

Bu destek, prefabrik evlerin maliyetini düşürerek daha fazla kişinin kendi evine sahip olmasını mümkün kılıyor.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 3

EKONOMİK AVANTAJLAR VE MALİYETLER

Prefabrik evlerin maliyeti, betonarme evlere göre daha uygun olduğu için tercih edilmektedir. Ancak bu avantajdan tam anlamıyla yararlanabilmek için arsa maliyetinin olmaması önemlidir. Prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar, uygun bir araziye sahip olduklarında bu evlerin ekonomik avantajlarından tam anlamıyla faydalanabilirler.

Arsa maliyeti dahil olduğunda ise toplam maliyet artabilir. Bu nedenle, arazisi olan kişiler, prefabrik ev yaptırarak daha ekonomik bir şekilde ev sahibi olabilirler.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 4

PREFABRİK EVLER DAYANIKLI MI?

Prefabrik evlerin dayanıklılığı, sıklıkla merak edilen bir konudur. Bu tür evlerin ömrü, kullanılan malzemenin kalitesine ve evin inşa edileceği bölgenin iklim koşullarına uygunluğuna bağlıdır. Yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilen prefabrik evler, uygun iklim koşullarında yaklaşık 50 yıl dayanabilir.

Ancak, düşük kaliteli malzemeler kullanıldığında veya iklim koşulları göz ardı edildiğinde, bu evlerin ömrü önemli ölçüde kısalabilir.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 5

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler için özel bir devlet desteği mevcut. Bu destek, ihtiyaç sahiplerine yönelik olup, devlet tarafından 300.000 TL veriliyor. Bu sayede, prefabrik evlerin yapım maliyetlerinin 300.000 TL'lik kısmı devlet tarafından karşılanmış olur. Ancak, bu destekten faydalanabilmek için belirlenen koşullara uygun olunması gerekiyor.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 6

KAMPANYA VE FİYATLAR

Prefabrik ev yaptırmak isteyenler, çeşitli kampanyalı fiyatları araştırmaktadır. Firmalar, müşterilere özel kampanyalar sunarak cazip fırsatlar yaratıyor.

Örneğin, 81 metrekarelik bir prefabrik ev 569.900 TL'ye, 90 metrekarelik prefabrik ev 569.900 TL'ye, 100 metrekarelik prefabrik ev 584.900 TL'ye ve 85 metrekarelik prefabrik ev 589.900 TL'ye yaptırılabilir.

Devlet desteğinden yararlananlar için bu tutarların 300.000 TL'si devlet tarafından karşılanır ve böylece 3+1 prefabrik ev 269.900 TL'ye mal edilebilir.

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Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek 7
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