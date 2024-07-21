Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek

EKONOMİK AVANTAJLAR VE MALİYETLER

Prefabrik evlerin maliyeti, betonarme evlere göre daha uygun olduğu için tercih edilmektedir. Ancak bu avantajdan tam anlamıyla yararlanabilmek için arsa maliyetinin olmaması önemlidir. Prefabrik ev yaptırmayı planlayanlar, uygun bir araziye sahip olduklarında bu evlerin ekonomik avantajlarından tam anlamıyla faydalanabilirler.

Arsa maliyeti dahil olduğunda ise toplam maliyet artabilir. Bu nedenle, arazisi olan kişiler, prefabrik ev yaptırarak daha ekonomik bir şekilde ev sahibi olabilirler.