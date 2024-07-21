Kendi evini yapacaklara 300 bin lira destek

300 BİN LİRA DESTEK
Prefabrik ev yaptırmak isteyenler için devlet tarafından sağlanan 300.000 TL destek, özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik olup, ev sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
Prefabrik evler, sundukları ekonomik çözümlerle dikkat çekmektedir. 269 bin liraya 3+1 müstakil ev fırsatı, prefabrik evlere olan ilgiyi artırıyor.
Devlet desteği sayesinde, prefabrik ev yaptırmak artık ev sahibi olma hayalini gerçekleştirenler için büyük bir avantaj sağlıyor.
Bu destek, prefabrik evlerin maliyetini düşürerek daha fazla kişinin kendi evine sahip olmasını mümkün kılıyor.