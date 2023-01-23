Kendi işim ve emeğim dışında güveneceğim kimse yoktur

Röportaj: Mayis Alizade

Değerli okurlarım, dünya ölçeğinde 'Panorama'(Panorama, bir alanın geniş açıyla herhangi bir görünümüdür. Boyama, çizim, fotoğraf, film/video veya üç boyutlu bir modelde uygulanabilir.) kavramına bakışı değiştiren Yaşar Zeynalov ile Yeniçağ için bir söyleşi yaptık. Paorama ve diyorama üzerine gerçekleştirdiğimiz bu ilginç söyleşiyi aktarıyorum.

Yeniçağ: Bu mesleği seçmenizde ressam babanızın etkisi hangi düzeyde oldu?

Zeynalov: 5 Nisan 1960 Bakü doğumluyum. Kuşkusuz bu mesleği seçmemdeki babamın ressamlığı en büyük etkiye sahip olmuştur. Çocuk yaşlarımdan atamın çalışmalarını gerek evimizde gerekse babamın iş yerinde yakından izlemiştim. Ağabeyim de resim yapıyordu ancak bir süre farklı bir işin peşinden gitti. İlkokuldaki resim öğretmenimiz Masume Agayeva'nın bir çok sanatçı gibi resim yapmanın kurallarını öğrenmekte benim de üzerimde büyük emeği olmuştur. Bir süre sonra resim yapma işini profesyonel hâle getirmenin adresi olan Yuri Gagarin Okulu'na kaydoldum. Azerbaycan'da profesyonel ressam yetiştirmenin ilk aşaması olup dört yıl eğitim veren Azim Azimzade Ressamlık Yüksek Okulu'ndan mezun olunca Leningrad'daki (şimdi St-Petersburg) V.İ.Muhina Güzel Sanatlar Akademisi sınavlarını geçerek kaydımı yaptırdım ve 1979-1985 yılları arasında orada okudum. Bakü'ye dönünce Azerbaycan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 1994 yılından buyana Türkiye'deyim. Önce çizgi filmi sektöründe çalıştım.

Yeniçağ: Türkiye'de çizgi filmi üretimi o zaman ne durumdaydı, bugünkü durumuyla ilgili ne söylemek isterdiniz?

Zeynalov: Pekiyi olmadığı gibi şimdi de tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyemem. Şimdi daha iyi çizgi filmleri yapılıyor ancak Disney'le kıyaslandığında Türkiye'nin bu işin yirmi-otuz sene gerisinden geldiği tartışılamaz bir gerçektir. Çizgi filmleri üretmek aşırı pahalı bir iştir, Türkiye'de o kadar büyük bütçelerin ayrılmasının uzun süre zaman alacağını veya belki hiç ayrılamayacağını düşünüyorum. O işle uğraştığım dönemlerde bir de Suudi Arabistan şirketinin "Onu yapma, o şekilde yapma" diye uyguladığı yasaklar vardı. Kitap yayımı sektöründe çalışmalarım oldu...

Yeniçağ: Derken 1453 Panorama işini üstlendiniz. Bunun felsefesini siz mi düşünerek ardından öneriyi vermiştiniz?

Zeynalov: 2005 yılında başlamıştım. Bana ait bir düşünce olmayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmeyi düşündüğü bir projeydi. Benden daha önce Kürşat Bey böyle bir projenin inşaatına başladığını söyledi .O zaman benim kendi resim galerim vardı. Bilgi bana ulaşınca değerlendirmeye alarak İstanbul Belediyesi'nin muhtemelen mütevazı bir proje yapmak isteyeceğini düşündüm. Projenin senaryosunu yazmış Prof. Dr. İlber Ortaylı ortaya somut bir konsept koymadan Fatih'in çocukluğundan ölümüne kadarki dönemi tasvir etmişti. Dünyada bu tip Panorama eserlerinin 150 yıl ötesinden buyana yapıldığı biliniyor. Ancak o yapıtların hiçbir tanesinde kubbe bulunmuyordu. Biz önemli bir yenilik getirerek 1453 Panorama'sına kubbe yaptık. Bu, dünyanın ilk kubbeli Panorama Müzesi oldu. Uluslararası toplantılarda yurtdışından gelmiş bilim insanları ve uzmanlar önce şaşkınlıklarını saklayamazken kubbe olayını takdir ettiler. Şu anda iki kubbeli Panorama müzesinin ikisini de benim yaptığımı söylememin tevazudan uzak olmayacağına inanıyorum. İkinci eserimiz Bursa Fetih Müzesi olmuştu. Biliyor musunuz, yaratıcı işlerin en ilginç yanı sanatçının hiçbir vakit kendi işinden memnun kalmaması ve işin bitmesinden sonra yaptığı değerlendirmede "Şunu şöyle yapmam daha iyi olurdu" demesidir. Eserlerini hep okuduğum Nobel ödüllü ABD'li yazar William Faulkner'in bu durumla ilgili değerlendirmesini çok önemli buluyorum: "Bence, eserlerimi yeniden kaleme alma fırsatını bulsaydım onlar daha iyi olacaktı ve bunu bilmek sanatçı için her zaman yararlıdır. Zira bundan dolayı çalışmaya devam ediyorsun ve her defa daha iyi olacağına inanıyorsun. Aslında ise iyi olmayacağından kuşku duyulmaması gerekir. Bunu düşünmek sanatçı için çok yararlıdır. Şayet istediklerini elde etme imkanı olup elin ideale varsaydı geriye sadece boğazını keserek o 'mükemmelliğin' zirvesinden kendini aşağı atmak kalırdı".

Yeniçağ: Bursa'daki Panorama'nın yapım projesi ne zaman onaylandı?

Zeynalov: 1453 Panorama projesini başarıyla tamamladıktan sonra o çalışmamız bize önemli referans teşkil etti. Bursa'daki Fetih Müzesi'nin Panorama 1453'ten en önemli farkı orada savaş sahnelerinin olmamasıdır. Diğer fark ise İstanbul'daki savaş havasını kasvetli şekilde yansıttığımız halde savaşın olmadığı Bursa'da Panorama'ya güneşli bir atmosferi hâkim kılmamızdır. Çünkü zaten Bizans'ın kendisi Bursa'yı bırakıp gitmişti ve Bursa ahalisi Bizanslıları yemek vererek göndermişti. Bursa'da üç boyutlu bir maket yaparken Bizans kalıntısının olmasını da düşünmüştük. Ancak belediye o yerde böyle bir kentin olmadığını ve insanların oralara gelerek define arayacağını ifade etti. Bursa Fetih 1326 Müzesi'ndeki ana felsefemiz 'Medeniyetin biri çökerken yeni bir medeniyetin başlaması' olmuş ve onu uygulamışız. Bursa'da bizim işimizin üç yılda bitmesine rağmen inşaatın uzamasından dolayı işi üç yıl daha bekleyerek toplamda altı senede bitirdik.

Yeniçağ: Bu projelerinizi tamamlamakla dünyadaki müzecilik çalışmalarında Türkiye'yi nereye taşıyabildiniz? Aradaki mesafe uzun mudur?

Zeynalov: Bu alandaki çalışmalarda Rusya öndeyken şimdi oradaki çalışmalar sanki durdu. Rusya'nın Borodino Müzesi, Sivastopol Müzesi bu alanda dünyaya örnektir. Biz İstanbul'da Dünya Panoramacılarının toplantısını yaptığımızda katılımcı uzmanlar 1453 Panorama'yı ve Bursa 1326 Fetih Müzesi'ni gördükten sonra, "Bunlar Panoramaysa, bizimkiler nedir, bizimkiler Panoramaysa bunlar nedir?" diye sormuşlardı.

Yeniçağ: Bursa'dan nereye geçtiniz?

Zeynalov: Konya'da yaptığım Mevlana Diyaraması çok zor bir çalışmaydı. Dünyadaki Panoramaların hepsi meydan savaşlarını yansıtırken 360 metrekarelik duvarın tamamını resimlerle doldurmanız gerekir. Samsun Belediyesi benden Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının Panoramasını istemişti. 360 derece ve 120 metre. Kabul etmememin nedeni o alanı resimlerle donatamama durumuydu. Mevlana ise hep insanlarla sohbet etmiştir, farklı durumlar bulmak imkansız gibiydi. Ancak ben konuyu şöyle çözdüm: Şemsi Tebrizi'yi kaybettikten sonra dükkanların önünde çekiçle dövdüklerinde ilk semahı yapmış ve tüm insanlar Mevlana'ya bakmıştı. Diyoramayı (Diorama/diyorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir. Sergi amacıyla yapılmış üç boyutlu büyük tablo olarak da tanımlanabilir.) oradan genişletebildim ve 360 dereceyi doldurabildim. Gökkuşağını koyamadım. Alt kısma yerleştirdiği 12 adet yağlıboya tablosu çocukluğundan cenaze törenine kadar geçen dönemdeki tüm sahneleri yansıtıyordu. Konya'da Zindan isimli Diyarama da yaptım ancak açılışını gerçekleştiremediler. Harbiye Askerî Müzesi'ndeki Mohaç Savaşı Diyoraması, Manisa'da Mesir Macunu Diyoraması örnek olarak sunabileceğim yapıtlarımdandır. Manisa'daki Diyoramada Kanuni'nin annesinin yaptırdığı camiden mesir macunu dağıtımını açıyı yakalayamamızdan dolayı gösterememiştik ancak oraya silikon heykellerin bulunduğu iki oda yapmıştım: Biri Merkez Efendi'nin mesir macununu yapması, öbürü ise Kanuni'nin annesinin uyuduğu sırada cariyenin mesir macununu getirmesi ve Kanuni'nin macunu yiyen annesinin iyileşmesi. Yaptığım Diyoramaların arasında şunları da söyleyebilirim: Ankara Etimesgut'taki Türk Tarih Parkı ve Müzesi, Ergenekon Destanı, Malazgirt Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Uşak 100. Yıl Diyoraması. Koşullar el verirse gelecekte Truva Panoraması, Adıyaman'da Nemrut Panoraması da yapmak isterim. Tokat Zile'de Sezar'ın büyük bir savaşı olmuştur. Çok güzel bir proje yapmıştık...

Yeniçağ: Tüm bunları yaparken devletin kapısını çaldınız mı? Sanatçının devletle ilişkisi nasıl kurulmalı. Sanatçı kendi işini layığıya yaparak maddi karşılığını mı almalı yoksa yöneticilere yalakalanarak avanta peşinden mi koşmalı?

Zeynalov: Bugüne kadar asla birilerinin kapısına giderek "Falanca işi bana verin" dediğim olmamıştır. İş yaptırmak isteyenler gelip beni bulmuştur. Bundan fevkalade memnunum. Yaratıcı insanların avanta namına yalakalık yapmaları toplumların kalbinde sağalmaz yaraların açılmasına neden oluyor. Onun için benim kendi işim ve emeğim dışında güveneceğim hiç kimsem yoktur. Ve bundan fevkalade memnun olduğumu bir daha vurgulamak isterim.