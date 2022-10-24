Süper Lig'de istifa. Genç teknik adam kendi isteğiyle görevini bıraktı

İstanbulspor, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.



İşte İstanbulspor'dan yapılan açıklama:

"Geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda ve Süper Lig'e çıkmamızda büyük emeği olan değerli Teknik Direktörümüz Sayın Osman Zeki Korkmaz kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır.

Teknik Direktör değişiminin futbol takımımıza daha faydalı olacağı düşüncesiyle görevinden ayrılan Sayın Osman Zeki Korkmaz'a emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılarının devamını dileriz."

Süper Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 4 oldu.

Osman Zeki Korkmaz (İstanbulspor) Mustafa Dalcı (Ankaragücü) Sami Uğurlu (Kasımpaşa) Serkan Özbalta (Hatayspor