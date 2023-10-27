Kendi kabahatimizden gol yedik, takımın morali bozuldu

İstanbulspor Teknik Direktörü Hakan Yakın, Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda çok risk aldıklarını, bunun sonucunda da 3-1 yenildiklerini ifade etti.

Kendi kabahatimizden gol yedik, takımın morali bozuldu

İstanbulspor'un başında çıktığı ikinci maçında mağlubiyetle tanışan teknik direktör Hakan Yakın, Kasımpaşa karşısında her dakika golü arayan taraf olduklarını, ancak 3-1 yenildiklerini söyledi.

İKİNCİ DEVRE ÇOK RİSKE GİRDİK

Hakan Yakın, "Böyle bir maç olacağını biliyorduk. Kasımpaşa topun arkasında bekledi. İlk yarıda duran toptan gol attılar. İkinci yarı ilk 15 dakika iyi başladık. Yine bizim kabahatimizden gol yedik ve takımın morali bozuldu. Hep golü aradık. Sonunda 3-1 yenildik. İkinci devre çok riske girdik ve 3-1 yenildik” şeklinde konuştu.

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