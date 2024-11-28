Kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Celtic-Club Brugge maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. Celtic’in oyuncusu Carter-Vickers kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı.