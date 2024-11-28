Kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Celtic-Club Brugge maçında yaşanan bir pozisyon geceye damga vurdu. Celtic’in oyuncusu Carter-Vickers kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic-Club Brugge maçı oynandı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, İskoç ekibinin kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.

26. dakikada kendi sahasından pasla çıkmak isteyen Celtic, Club Brugge'un ön alan baskısıyla kendi ceza sahasına püskürtüldü.

Celtic stoperi Carter-Vickers aldığı pası kalecisi Kasper Schmeichel'a dönmek istedi ancak topu kendi ağlarına gönderdi.

ekran-goruntusu-2024-11-28-102542.png

Carter-Vickers ağlara giden top sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Deneyimli kaleci Kasper Schmeichel ise golün ardından takımı saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

ekran-goruntusu-2024-11-28-102605.png

Son Haberler
Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belirlendi
Kırklareli İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçesi belirlendi
Sümela Manastırı beyaz örtüyle kaplandı
Sümela Manastırı beyaz örtüyle kaplandı
Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif. Anında reddettiler
Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif. Anında reddettiler
Kangal köpeğiyle kayak yaptı
Kangal köpeğiyle kayak yaptı
Uyku getiren yiyecek ve içeceklere uzmanlar bakın ne diyor!
Uyku getiren yiyecek ve içeceklere uzmanlar bakın ne diyor!