Kendi kalesine öyle bir gol attı ki görenler inanamadı. Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Celtic-Club Brugge maçı oynandı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, İskoç ekibinin kendi kalesine attığı gol geceye damga vurdu.
26. dakikada kendi sahasından pasla çıkmak isteyen Celtic, Club Brugge'un ön alan baskısıyla kendi ceza sahasına püskürtüldü.
Celtic'in kendi kalesine attığı talihsiz gol ???? #UCL pic.twitter.com/gwg9gki9zG— TRT Spor (@trtspor) November 27, 2024
Celtic stoperi Carter-Vickers aldığı pası kalecisi Kasper Schmeichel'a dönmek istedi ancak topu kendi ağlarına gönderdi.
Carter-Vickers ağlara giden top sonrası büyük bir üzüntü yaşadı. Deneyimli kaleci Kasper Schmeichel ise golün ardından takımı saha ortasında toplayarak kısa bir motivasyon konuşması yaptı.