Kendi kendine konuşmak sağlıklı mı? Uzmanlar bakın ne diyor!

Evde yalnızken veya kalabalık ortamlarda bir anda kendi kendimize konuştuğumuzda, bu davranış bazen garip ve alışılmadık görünebilir.

Çoğu insan için kendi kendine konuşmak, bazen sosyal olarak hoş karşılanmayabilir veya "garip" bir davranış olarak algılanabilir. Ancak bilimsel araştırmalar, kendi kendine konuşmanın aslında çeşitli olumlu etkileri olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, yalnızken veya bir problemi çözerken kendi kendimize konuşmak gerçekten sağlıklı bir davranış mı?

Kendi kendine konuşma, insanların düşüncelerini organize etme, stresle başa çıkma ve problem çözme gibi çeşitli psikolojik ve bilişsel faydalar sağlayabilir. Ancak, bu davranışın ne zaman sağlıklı bir mekanizma olduğuna, ne zaman ise bir zihinsel sağlık sorununun belirtisi olduğuna karar verebilmek için daha fazla bilgi edinmek gerekiyor.

Uzmanlar, kendi kendine konuşmanın zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini açıklarken, bu davranışın hem olumlu hem de olumsuz yönlerine dikkat çekti.

KENDİ KENDİNE KONUŞMANIN NEDENLERİ

Kendi kendine konuşmanın arkasında birçok farklı sebep yatabilir. Bu davranış, genellikle yalnız olduğumuzda, bir problemle karşılaştığımızda veya duygusal bir zorlukla başa çıkmaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Peki, insanlar neden kendi kendine konuşur?

1. Zihinsel Organizasyon ve Düşünme:

Kendi kendine konuşmak, zihnimizin düşüncelerini düzenlemesine ve organize etmesine yardımcı olabilir.

Psikolog Dr. Julia K. Smith, "İnsanlar genellikle bir problemi çözmeye çalışırken veya bir konuyu anlamaya çalışırken kendi kendilerine konuşurlar. Bu, düşünceleri netleştirmenin ve zihinsel olarak organize olmanın doğal bir yoludur" diyor.

Kendi kendine konuşma, özellikle karmaşık düşüncelerle uğraşırken çok faydalı olabilir. Örneğin, bir matematik problemini çözerken ya da bir tartışma hakkında düşünürken, kişi zihinsel olarak daha net kararlar verebilir.

2. Duygusal Yükten Kurtulma:

Kendi kendine konuşmak, duygusal rahatlama sağlamak için de kullanılabilir.

Klinik psikolog Dr. Karen Mitchell, "Kendi kendine konuşma, birinin duygusal yükünü hafifletmesine yardımcı olabilir. Bu tür konuşmalar, kişinin stresle başa çıkmasına, kaygıyı azaltmasına ve kendini rahatlatmasına yardımcı olabilir" dedi.

Kendi kendine yapılan konuşmalar, bazen kişinin duygusal olarak rahatlamasına ve içsel huzuru bulmasına yardımcı olabilir.

3. Düşünceleri Sorgulama ve Kendini İfade Etme:

Kendi kendine konuşmanın bir başka nedeni de kendini ifade etme ve düşünceleri sorgulama.

Bilişsel psikolog Dr. Sarah Williams, , "Kendi kendine konuşmak, insanların fikirlerini ve inançlarını sorgulamaları için bir fırsat sunar. Bu, kişinin içsel dünyasında anlamlı bir diyalog kurmasına yardımcı olabilir" dedi. Bu tür içsel diyaloglar, kişinin kişisel gelişimi ve kendini anlama süreci için faydalı.

KENDİ KENDİNE KONUŞMANIN ZİHİNSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Kendi kendine konuşmanın zihinsel sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olabilir. Ancak, bu davranışın aşırıya kaçması veya belirli bir noktada patolojik hale gelmesi, bazı psikolojik sorunların belirtisi olabilir. Kendi kendine konuşma, dikkatli bir şekilde ele alındığında zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir.

OLUMLU ETKİLER:

1. Problemleri Çözme ve Karar Verme:

Kendi kendine konuşmak, bir problemi çözme sürecinde kişiye yardımcı olabilir.

Dr. John M. Wilson, bilişsel psikolog, "Kendi kendine konuşma, insanların düşüncelerini organize etmesine yardımcı olur. Bu, karar verme süreçlerini hızlandırabilir ve karmaşık sorunlarla başa çıkmayı kolaylaştırabilir" dedi.

Kendi kendine yapılan bu tür konuşmalar, kişinin mantıklı ve etkili bir şekilde sorunları çözmesine yardımcı olabilir.

2. Stres ve Anksiyete Azaltma:

Yalnızken veya zor bir durumda olan bir kişi, kendi kendine konuşarak rahatlayabilir.

Psikoterapist Dr. Emily Roberts, "Kendi kendine konuşma, anksiyete ve stresle başa çıkmak için bir tür rahatlama yöntemidir. Kişi, duygusal olarak kendini rahatlatabilir ve kontrol duygusunu yeniden kazanabilir" dedi.

OLUMSUZ ETKİLER:

1. Psikoz ve Şizofreni:

Kendi kendine konuşmak, aşırıya kaçarsa ve anlamlı bir diyalogdan çok, dışarıya yönelik sesler veya yanlış bir gerçeklik algısı gibi unsurlar içerirse, bu bir zihinsel sağlık bozukluğunun belirtisi olabilir.

Psikiyatrist Dr. Laura Thompson, "Eğer kişi sürekli olarak yüksek sesle ve anlamlı bir diyalog kurmak yerine, sesli bir şekilde gerçek dışı düşüncelerle kendisiyle konuşuyorsa, bu psikoz gibi ciddi bir durumu işaret edebilir" dedi.

2. Sosyal İzolasyon ve Depresyon:

Sürekli yalnız kalma ve kendi kendine konuşma, bazen sosyal izolasyonun bir belirtisi olabilir.

Sosyal psikolog Dr. Michael Bennett, "Kendi kendine konuşmak, bazen yalnızlık ve depresyonun bir belirtisi olabilir. Kişi, yalnız kaldığında içsel bir diyalog kurarak rahatlamaya çalışabilir, ancak bu durum daha büyük bir yalnızlık hissinin işareti olabilir" dedi.

KENDİ KENDİNE KONUŞMAK SAĞLIKLI MI?

Kendi kendine konuşmak, çoğu zaman sağlıklı bir davranış olabilir, özellikle de problem çözme, duygusal rahatlama ve zihinsel organizasyon gibi faydalı amaçlar için kullanıldığında. Ancak, bu davranışın aşırıya kaçması veya anlamlı bir diyalogdan uzaklaşması, zihinsel sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.

Uzmanlar, kişinin kendi kendine konuşmasını bir rahatlama aracı olarak kullanmasının faydalı olduğunu, ancak bu davranışın patolojik bir hale gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.