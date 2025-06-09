Kendi kendini onaran giysilerle enerji devrimi! Akıllı tekstilin yeni çağı

Bilim dünyası, tekstil sektöründe çığır açan bir yeniliğe imza attı: Kendi kendini onaran ve enerji üreten giysiler!

Newcastle Üniversitesi ve Northumbria Üniversitesi’nden araştırmacıların öncülük ettiği çalışmalar, mantar ipliklerinden geliştirilen miselyum bazlı kumaşların, giysilerin kendi kendini onarmasını mümkün kıldığını ortaya koydu. Aynı zamanda, nano-teknolojiyle desteklenen bu kumaşlar, hareket enerjisini elektriğe dönüştürerek giysilerin enerji üretmesini sağlıyor. Bu yenilik, sürdürülebilir moda ve çevre dostu teknolojiler için umut vadetti.

Newcastle Üniversitesi’nden biyomateryal uzmanı Prof. Dr. Elise Cartmell, miselyum tabanlı malzemelerin potansiyeline dikkat çekti:

“Ganoderma lucidum mantarının hif adı verilen dallanan filamentleri, oligotrofik ortamlarda hayatta kalabiliyor ve minimum müdahaleyle kendi kendini onarabiliyor. Bu, tekstil sektöründe devrim niteliğinde bir adım.”

Cartmell, bu malzemelerin sadece giysilerde değil, inşaat ve biyomedikal alanlarda da kullanılabileceğini belirtti.

Araştırmalar, miselyumun iki gün içinde kendini iyileştirebildiğini ve dayanıklılığını koruduğunu gösterdi. Öte yandan, nano-teknoloji bu yeniliklerin diğer bir kilit oyuncusu.

Stanford Üniversitesi’nden malzeme bilimi uzmanı Prof. Dr. Zhenan Bao’nun ekibi, kendi kendini onaran “elektronik deri” teknolojisini tekstil sektörüne uyarlamayı başardı. Bao, “Nano-kaplamalı kumaşlar, çatlak oluştuğunda mikro kapsüller aracılığıyla onarıcı maddeler salıyor ve hasarı kapatıyor. Aynı zamanda, bu kumaşlar hareket enerjisini elektriğe dönüştürebiliyor” dedi.

Bu teknoloji, özellikle spor giyim ve askeri üniformalarda büyük bir fark oluşturabilir.

Enerji üreten giysiler, giyilebilir teknolojilerin geleceğini de yeniden tanımladı. Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naoki Takada, “Hareketle enerji üreten kumaşlar, karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabilir. Bu giysiler, telefonları şarj edebilir veya düşük güçlü cihazları çalıştırabilir” dedi. Takada’nın ekibi, piezoelektrik nano-malzemeler kullanarak giysilerin enerji üretim kapasitesini artırıyor. Bu, özellikle açık hava etkinliklerinde veya enerji erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde devrim oluşturabilir.

Bristol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duncan Wass ise bu teknolojinin çevresel faydalarına vurgu yaptı:

“Kendi kendini onaran giysiler, daha az yıkanma ve yenilenme ihtiyacıyla su ve enerji tüketimini azaltıyor. Bu, tekstil endüstrisinin çevre üzerindeki yükünü hafifletiyor”

Wass, bu malzemelerin elektronik atık sorununa da çözüm olabileceğini belirtti.

Bu yenilikler, modadan sağlığa, savunmadan spora kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Örneğin, San Diego’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Karen Christman, kendi kendini onaran malzemelerin biyomedikal alanda kullanılabileceğini söyledi:

“Bu teknoloji, kalp kaslarını onarmak için geliştirilen hidrojellerle benzer prensiplere dayanıyor. Giysiler, sağlık izleme cihazlarıyla entegre edilerek kullanıcıların vital bulgularını takip edebilir.”

Uzmanlar, bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla giysilerin yalnızca estetik bir unsur olmaktan çıkıp, işlevsel ve çevre dostu birer cihaza dönüşeceğini öngördü.