Kendi mallarını depodan alırken jandarma baskın yaptı. Film gibi olay Kocaeli’nde yaşandı

Kocaeli’nde bir şirket başka bir şirkete 3 milyon değerinde demir saç malzemesi sattı. Şirket paranın yarısını verirken diğer yarısının ödenmesi ise ileri bir tarihe ertelendi. Aradan bir ay geçtikten sonra şirket parayı isteyince borçlu olan şirket projenin iptal olduğunu ileri sürerek malların geri alınmasını istedi. Şirket sahibi bunun üzerine 3 tırla giderek depodan malları aldı. Malları iade eden şirketin personeli de taşımaya yardım etti.

Malzemeler ikinci tıra yüklenirken jandarma ekipleri hırsızlık ihbarı nedeniyle depoya baskın düzenledi. Malları geri alan şirketin sahibi Mehmet Oral büyük şok yaşarken 12 saat süren işlemlerin ardından savcılık kararıyla mallar tırlara yüklenerek yediemine çekildi.

ZARARA MARMEN MALLARI GERİ ALMAYI KABUL ETTİK”

Yaşananları anlatan Mehmet Oral, "Sidelya Metal isimli firmaya bir miktar mal verdik. Bir kısmının ödemesini yapıp, bir kısmının ise yapmadılar. Biz ödememizi isteyince dün bize ‘Gelin malınızı geri alın, iade ediyoruz' dediler. Zarara uğramamıza rağmen malımızı geri almayı kabul ettik ve bu sabah erken saatlerde 3 tırla firmaya geldik. Zaten firma bizi içeri aldı. Bir tırımızı yükledi ve dışarı çıkarttı. İkinci tırımızı yüklerken jandarma ile karşılaştık. Hakkımızda hırsızlıkla ilgili ihbarda bulunulmuş. Bize verilen parayı kendilerine iade etmemize ve bu talebin kendilerinden gelmesine rağmen kendi malımıza karşı hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.



“MALLARI ALMAMIZ İÇİN MAİL ATTILAR”

Mallarını yediemine götürmek istediklerini söyleyen Oral, "Malımız yediemin olarak Sidelya Metal firmaya bırakılmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmek istemiyor, başa bir yediemine teslim etmek istiyoruz ama hala problemimiz çözülmüş değil. 3 gün önceden başlayan iç yazışmaları var. Kalan ödemeyi tamamlayamadıkları için ‘Gelsinler mallarına geri alsınlar' diye satın alma sorumlularına whatsapp üzerinden mesaj atmışlar. Bunun dışında dün akşam bize sipariş verdikleri mail adresi üzerinden de ‘Mallarınızı iade alın, projemiz iptal oldu' diye mail attılar. Biz de mailden kendilerine, ‘Bu bizim için maliyetli ve üzücü bir olay ama madem zarar görüyorsunuz malımızı sabah alacağız' diye söyledik. Kendileri bizi firmaya soktu, hatta bir tırımıza ürünleri kendi personelleri yükledi. İkinci tıra malzeme yüklediğimiz sırada jandarma geldi. Hakkımızda hırsızlık suçuyla ihbarda bulunduklarını öğrendik. Kendi talepleri üzerine malımızı almaya çalıştık ama başımıza bu geldi" şeklinde konuştu.

Sidelya Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.