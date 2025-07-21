Kendi yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar ama kazanç sağlayamıyorlar!

Sultandere 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan tarlada eşiyle beraber çiftçi olan Havva Demir, yetiştirdikleri ürünleri tarlalarının önünde kurdukları tezgâhta satışını yapıyor. Çiftçi Demir, mazot ve işçi maliyetlerinin çok fazla arttığını, yükselen masraflar karşısında işlerini devam ettirmekte zorlandığını söyledi.

"EĞER BİZE DESTEK VERİLMEZSE BU İŞİ BIRAKACAĞIZ"

Eskişehir'de çiftçilik yapan Havva Demir, yaşadıkları iş zorlukları hakkında, "Çok mağdur durumdayız. Mazot çok pahalı, işçi parası, maliyetlerimizi kurtarmak çok zor. Üretici olarak yetkililerden destek bekliyoruz. Yapabilecek başka bir şeyimiz yok. Eğer bize destek verilmezse bu işi bırakmak zorunda kalacağız. Bu sene zar zor sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Dört, bilemediniz beş ay çalışıyoruz, ama işçi parasını bile ödeyemiyoruz" dedi.

"KESİNLİKLE HORMON KULLANMIYORUZ"

Yetiştirdikleri ürünlerin tamamen doğal olduğunu anlatan çiftçi Demir, "Kendi tezgâhımızda satıyoruz. Hormon yok, kesinlikle hormon kullanmıyoruz. Yayla ürünlerimiz, sadece doğal yollarla ve hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. İnsanlar sağlıklı ürün yesin diye mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.