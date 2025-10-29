Cumhuriyetin 102. yılı yurdun dört bir köşesinde heyecanla ve coşkuyla kutlandı.

Vatandaşlar, Cumhuriyeti Türk milletine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sosyal medyada paylaşan bir görüntü ise Türk milletinin 7'den 70'e Cumhuriyete nasıl sahip çıktığını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇOCUKLARIN TÖRENİ YÜREKLERİ ISITTI

Tokat’ta 5 çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kendi aralarında düzenledikleri küçük bir törenle kutladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen çocukların coşkusu yürekleri ısıttı.