Kendileri temizlemiyor, temizleyene de engel oluyorlar. Milli Eğitim Müdürü okula temizliğe gelen belediye ekiplerini içeri almadı

Buca Belediyesi’nin okullarda temizlik hizmetine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden engel…Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, temizlik ekiplerinin ekiplerin Milli Eğitim Müdürü'nce okullara sokulmadığını öne sürdü. Başkan Duman “Kararın takdirini çocuklarımıza ve velilerimize bırakıyorum” dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Belediye temizlik ekiplerinin hangi gerekçeyle okula sokulmadığı öğrenilemedi. Çünkü herhangi bir açıklama gelmedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talimatla belediyenin temizlik ekiplerinin okullara girmesine izin verilmediğini belirterek, “Bu kararın ardından bugünden itibaren Buca’mızdaki okullarda son derece verimli olan temizlik çalışmamızı maalesef durdurmak zorundayız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün almış olduğu bu kararın takdirini çocuklarımıza ve velilerimize bırakıyorum” dedi.

Türkiye genelinde okullarda temizlik konusunda yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçerek ilçedeki devlet okullarında temizlik çalışmalarına başlayan Buca Belediyesi’ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden engel geldi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talimatta, belediyenin temizlik ekiplerinin okullara girmesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kararın ardından okullardaki temizlik çalışmalarını durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan Başkan Duman, şu açıklamayı yaptı:

Devlet okullarının içler acısı hali. Okul müdürü ve veliler temizlik yapıyor

“Okullarımızda yeni eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte temizlik konusunda yaşanan sorunların ardından Buca Belediyesi olarak hızlıca harekete geçmiş, hafta sonundan bu yana ihtiyaç duyan okullara temizlik ekiplerimizi göndermeye başlamıştık. Bugün itibarıyla Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen talimatla belediyemize ait temizlik ekiplerinin okullara girmesine izin verilmemektedir. Ancak Belediye Yasası ‘Belediyeler devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir’ demektedir. Bu yasa doğrudan bize bir sorumluluk yüklemese de ‘Yapabilir’ diyerek bu gibi zorlu şartlarda çocuklarımızın yanında olmamız için yasal zemin oluşturmaktadır. Buca Belediyesi olarak çocuklarımızın temiz olmayan koşullarda eğitim almasını, öğretmenlerimizin bu şartlarda eğitim vermesini içimize asla sindiremiyoruz. Bu kararın ardından bugünden itibaren Buca’mızdaki okullarda son derece verimli olan temizlik çalışmamızı maalesef durdurmak zorundayız. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum; biz okullarımızı temizlemeye hazırız. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün almış olduğu bu kararın takdirini çocuklarımıza ve velilerimize bırakıyorum. Buca’da doğmuş, Buca'da ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okumuş ve bu kente belediye başkanı seçilmiş bir evladınız olarak, benim tek derdimin çocuklar olduğunu bilmenizi istiyorum.”