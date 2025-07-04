Kendilerine polis süsü verip emekli vatandaşı 2 milyon lira dolandırdılar: Parayı elleriyle verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak emekli vatandaşın 2 milyon lirasını alarak kayıplara karıştı. Mağdur vatandaşın parayı torba içinde elleriyle verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin soruşturması sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da telefonla arayıp polis olduklarını belirttikleri kişilere, adlarının sözde terör operasyonuna karıştığını söyleyip evde bulunan ziynet eşyaları ve paralarını istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin para ve ziynet eşyalarını almak için binaya girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta 27 Haziran'da polise başvuran M.A. (76), kendisini arayıp polis olduğunu belirten kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Emekli olduğu öğrenilen M.A., kendisini arayan kişiye inanarak polis olduğunu düşündüğü kişiye 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı torba içerisinde teslim ettiğini anlattı.

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Aynı gün akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana gelen olayda M.S. (57)'de benzer şekilde dolandırıldı. M.S. kapısına gelen kişiye içinde 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı kendi elleriyle teslim etti. 29 Haziran'da Sultangazi'de yaşayan M.A.(34)'yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak 1 milyon lirayı elden teslim alarak kayıplara karıştı.

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3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşanan 3 olayda para ve ziynet eşyalarını kapıdan teslim almayan gelen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'eldenci' olarak tabir edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler V.A.(23), T.Ö.(22) ve M.K.(25)'in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Daha önceden de suç kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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