Kendilerini iş makinelerinin önüne atıp, yakmaya çalıştılar!

Antalya’nın Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Kundu oteller bölgesinde bulunan iş yerlerine yönelik yıkım işlemi, sabah saatlerinde Aksu Belediyesi ekiplerinin bölgeye gelmesiyle başladı. Yıkım, Mülkiye Müfettişliği ve Antalya Valiliği'nin verdiği karar doğrultusunda gerçekleştirildi.

İŞ MAKİNELERİNİN ÖNÜNE YATIP YIKIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yıkım işleminin başlamasıyla birlikte polis ve zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. İşletme sahipleri, turizm sezonunun sona ermesini beklediklerini belirterek karara itiraz etti. Belediye ekipleri iş yerlerinin boşaltılmasını isterken, bazı işletmeciler iş makinelerinin önüne yatarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Bazı kişiler yıkımı yapılan dükkanlara girmeye çalışırken, bazıları da polisle tartıştı. Bir işletme sahibi kendini yakma girişiminde bulundu, ancak bu eylem çevredeki kişiler tarafından engellendi.

POLİSTEN BİBER GAZLI VE TOMA’LI MÜDAHALE

Uyarılara rağmen bölgeden ayrılmayan kalabalığa polis ekipleri biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edilirken, yaşanan arbede sırasında kısa süreli gerginlikler meydana geldi. Polis müdahalesinin ardından yıkım işlemi iş makineleri ile tamamlandı.

İŞLETMECİLERDEN YIKIMA TEPKİ: “TURİZM SEZONU SONRASI YAPILABİLİRDİ”

Yıkım sırasında zarar gören işletme sahiplerinden Emin Şen, kendilerine bu yıl içinde yıkım olmayacağının söylendiğini belirterek, “Benim ruhsatım var ama bazı işletmelerin yok. Bize bu yıl için sorun kalmadığı söylendi. Burası turizm alanı. Kiralık yazısı görüp tuttum. Belediyeye belgelerimi sundum ve bana iş yeri açma ruhsatı verildi. Ortalama 5 milyon lira zarar ettim. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Üç ay daha idare edebilirlerdi” dedi.

“200 MİLYON LİRA ZARARIM VAR”

Bir diğer işletme sahibi İsmail Karaçalı ise yıkım kararına karşı mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek, “Ben bu çarşıdan sorumluyum. Bugün 200 milyon liralık zararım oluştu. Mahkemelerde süreç sürüyor. Yürütmeyi durdurma kararım da mevcut. Bu işlem turizm sezonunda yapılmamalıydı” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE: “ALANLAR PARKA DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Aksu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yıkım kararının yasal sürecin ardından alındığı ifade edildi. Belediye, 17 Haziran’da işletmelere tebligat gönderildiğini, ilan panolarına duyurular asıldığını ve araçla anons yapıldığını belirtti. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kemerağzı Turizm Bölgesi’nde belediyemize ait park alanlarını kanuna aykırı olarak işgal eden yapılarla ilgili denetimlerin ardından, Mülkiye Müfettişliği ve Valilik kararı doğrultusunda yıkım kararı alınmıştır. Halka ait bu alanların işgalini geçmişte ruhsat vererek teşvik eden yöneticiler hakkında ilgili yargı mercilerince soruşturma ve yargılama süreci başlatılmıştır. Yasal süreç çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulama ile işgal edilen alanlar kısa süre içerisinde kamuya açık park alanı olarak halkımızın kullanımına sunulacaktır.”