Kendilerini MİT personeli olarak tanıttılar! Evli çifti dolandırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kendilerini MİT personeli olarak tanıttılar! Evli çifti dolandırdılar

Eskişehir'de ikamet eden evli bir çift, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar tarafından FETÖ olayına karıştıkları iddiasıyla 11 bin 750 dolandıran iki şüpheli Kocaeli’nde yakalandı.

Eskişehir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp FETÖ ile ilgili olaya karıştıklarını söyleyerek bir çifti 11 bin 750 dolar dolandıran 2 şüpheli, Kocaeli'de yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ikamet eden evli bir çift, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar tarafından FETÖ olayına karıştıkları iddiasıyla kandırıldı. Evlerindeki altını kuyumcudan bozdurarak 11 bin 750 dolar yapan mağdur çift, Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'ne giderek dolandırıcılara parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden evli çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların kullandığı aracın tespit edilmesinin ardından Plaka Tespit Sistemleri (PTS) incelemesi yapıldı. Şüpheli şahıslara ait aracın, Kocaeli ilinde olduğu tespit edildi. Kocaeli bölgesindeki kolluk kuvvetleri ile kurulan irtibat sonucunda, şüpheli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan Kenan Ç. (40) ve Cem K. (21) isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 11 bin 600 dolar ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen Kenan Ç. ve Cem K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerden Cem K.'nın 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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Kendilerini MİT personeli olarak tanıttılar

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