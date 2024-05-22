Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Kaynak: DHA
Kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altın ile evini kaptırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dilber Berkbasan (58), kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 120 gram altınını kaptırdıktan sonra evini de 2 milyon 250 bin TL'ye satmak zorunda kaldı.

Dolandırıcılar, Berkbasan'ın tüm birikimlerini ve evini ellerinden aldı.

Olay, Türkeli Mahallesi'nde 10 Mayıs gecesi başladı. Dolandırıcılar, telefonla ulaştıkları Berkbasan'a Adana'da bir kuyumcu soygununa karıştığını ve kimlik bilgilerinin olay yerinde bulunduğunu söyledi. Bu durumdan kurtulması için yardımcı olacaklarını iddia eden dolandırıcılar, Berkbasan'ı oğlunun ve kendisinin hayatıyla tehdit etti.

On gün boyunca telefonla sürekli kontrol altında tutulan Berkbasan, çocuklarıyla da konuşarak dolandırıcılara inandırıldılar. İlk olarak, evdeki 120 gram altını belirtilen bir yere bıraktıran dolandırıcılar, ardından evinin satılması gerektiğini söyleyerek Berkbasan'ı yönlendirdi.

Emlakçı aracılığıyla evi 2 milyon 250 bin TL'ye satan Berkbasan, bu parayı dolandırıcıların talimatıyla altına çevirdi. Altınlar, dolandırıcıların yönlendirdiği kişi tarafından kuyumcudan fiziksel olarak teslim alındı.

Dilber Berkbasan, dolandırıcıların kurbanı olarak tüm birikimlerini ve evini kaybetti. "17 yıllık emeğim gitti. Evdeki oğlum işsiz. Beni Gaziantep'teki öğretmen oğlumla korkuttular. Kaç gündür evin içerisinde ağlıyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve evimin geri verilmesini istiyoruz," dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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