Kendiliğinden yetişiyor 2 yılda bir meyve veriyor. Tansiyonu düzenliyor gribi bitiriyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kendiliğinden yetişiyor 2 yılda bir meyve veriyor. Tansiyonu düzenliyor gribi bitiriyor

Sivas ve Tokat'ın yüksek kesimlerinde doğada kendiliğinden yetişen, 2 yılda bir meyve veren vez veya üvez meyvesi tezgahlarda yerini aldı. Vez meyvesi şeker hastalığından soğuk algınlığa, böbrek hasatlıklarından tansiyona ve gribe kadar her derde deva oluyor.

Doğada kendiliğinden yetişen, ağacı iki yılda bir meyve veren vez meyvesinin; şeker hastalığından soğuk algınlığa, böbrek hasatlıklarından tansiyona ve gribe kadar birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor.

İç Anadolu bölgesinde Sivas ve Tokat'ın yeksek kesimlerinde yetişen meyve, dalından sarı veya turuncu renkte toplandıktan sonra kararması beklenerek tüketiliyor. Kış aylarında tezgahlarda yerini alan bu meyve şifa arayanlar tarafından ilgi görüyor.

aw316282-02.jpg

Sivas'ta 30 senedir pazarcılık yapan Ahmet Şarkışla, vez meyvesini kararanınca tüketildiğini ifade ederek, “Sivas'ta bizim burada vez diye bilinir. Tokat'ta yetişir ve orada ismi üvez olarak bilinir. Bu meyveyi eskiler iyi bilirler, herkes bilmez. Şimdiki gençler neredeyse hiç bilmezler" dedi.

aw316282-01.jpg

Şarkışla "Bu meyvenin ağacı yüksektir. Genelde Tokat tarafında yetişir. Tokat'ta da bu sene üretim azdı. Soğuk algınlığına, tansiyona, bağırsaklara iyi geldiği biliniyor. İlk kez görenler bu dağ armudu mu diye soruyorlar, çördük zannedenler oluyor. Bunu bu şekilde alıp eve götüreceksiniz ve mutfağa asacaksınız. 10 ila 15 gün içerisinde olgunlaşır ve kararırlar, kararanları alıp tüketeceksiniz” diye konuştu.

Pazara alışveriş yapmaya gelen Şengül Mısırlıoğlu ise, “Biz bununla büyüdük. Çocukluğumuzda karanlık odalarımız olurdu. Meyvelerin, sebzelerin saklandığı, depolandığı odalar. Babalarımız alırlardı oraya asardık ve orada olgunlaşırdı. Oradan alıp ailecek akşamları yerdik. Misafirlerimize ikram ederdik. Büyüklerimiz çok faydalı olduğunu söylerlerdi” şeklinde konuştu.

Son Haberler
İsrail Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
İsrail Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları evde bir Filistinliyi öldürdü
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! AKP'nin son oy oranı bakın ne kadara düşmüş
Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! AKP'nin son oy oranı bakın ne kadara düşmüş
Ekmek teknesinde öldü
Ekmek teknesinde öldü
realme, yapay zeka destekli yeni amiral gemisi GT 7 Pro modelini tanıttı
realme, yapay zeka destekli yeni amiral gemisi GT 7 Pro modelini tanıttı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Zahmet olacak ama İzmir Körfezi'ne müdahale etsinler