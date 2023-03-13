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Ayda 379 milyon lira kazandığı işi bıraktı. ''Kendimle ilgili her şeyi değiştiriyorum ''dedi

Instagram'da 16,5 milyon takipçiye sahip Amerikalı Blac Chyna, ayda 379 milyon lira kazandığı OnlyFans'i bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 17:16
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''Kendimle ilgili her şeyi değiştiriyorum ''dedi. Amerikalı Blac Chyna ayda 379 milyon lira kazandığı işi bıraktı.

Ayda 379 milyon lira kazandığı işi bıraktı. ''Kendimle ilgili her şeyi değiştiriyorum ''dedi
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İstatistik sitesi Statista'nın tahminlerine göre ayda 20 milyon dolar (379 milyon lira) gelirle 2021'de OnlyFans'in en çok kazanan ismi olan Blac Chyna bu hafta Jason Lee Show'a katıldı.

34 yaşındaki ünlü model, müstehcen içeriklerin yer aldığı platformla vedalaştığını açıkladı: Artık OnlyFans'te yokum, artık bu işte hiç yokum. Kendimle ilgili her şeyi değiştiriyorum. O işlerin hepsi çıkmaz anlamına geliyor, ben değerimin bundan çok daha fazla olduğunu biliyorum.

Çocukları 6 ve 10 yaşlarında olan Blac Chyna, onlara örnek olmak için bu hamleyi yaptığını vurguladı. Platformda içerik üretenlere selam göndererek "Paranızı alın ama sizi ele geçirmesine izin vermeyin" dedi.

Instagram'da 16,5 milyon takipçiye sahip Amerikalı, eskiden bir striptizciyken 2010'da Kanye West'in Monster parçasına çektiği klipte Nicki Minaj'ı canlandırarak ün kazanmıştı. Aynı yıl Kanadalı rapçi Drake'in Miss Me parçasında adı geçti.

2011 sonunda Tyga'nın Rack City klibinde yer aldıktan sonra ünlü rapçiyle ilişki yaşamaya başladı. 2012'de çocuk sahibi olan çift sonra ayrıldı.

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