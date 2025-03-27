“Kendine Muhabir” gözaltına alındı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
“Kendine Muhabir” gözaltına alındı!

“Kendine Muhabir” isimli Youtube Kanalı üzerinden sokak röportajları yapan Hasan Köksoy, “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. Köksoy’un, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sokak röportajlarıyla tanınan Hasan Köksoy, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

SERBEST BIRAKILDI

Geceyi nezarette geçirdiğini söyleyen Köksoy, "Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret" ifadelerini kullandı. Daha sonra adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Köksoy, sözlerini "Vatan sağ olsun!" ifadeleriyle noktaladı.

İlk açıklamasında, "Sebebini bilmemekle birlikte savcılığın talimatıyla ifademi vermek üzere emniyete gidiyorum. Geceyi nezarette geçirme ihtimalim de var, gerisi meçhul. Buralar size emanet." ifadelerini kullanan Köksoy, daha sonra "Geceyi nezarette geçirdim. Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldım. Vatan sağ olsun!" açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Küme düşmesi kesinleşen Giresunspor’un hocası değişti
Küme düşmesi kesinleşen Giresunspor’un hocası değişti
Muharrem İnce'den Erdoğan'a Silivri'den sert sözler
Muharrem İnce'den Erdoğan'a Silivri'den sert sözler
Bağımsız medyaya RTÜK darbesi!
Bağımsız medyaya RTÜK darbesi!
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları devam ediyor
Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları devam ediyor
Bergama'da İmamoğlu için büyük yürüyüş
Bergama'da İmamoğlu için büyük yürüyüş