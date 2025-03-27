“Kendine Muhabir” gözaltına alındı!

Sokak röportajlarıyla tanınan Hasan Köksoy, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

SERBEST BIRAKILDI

Geceyi nezarette geçirdiğini söyleyen Köksoy, "Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret" ifadelerini kullandı. Daha sonra adli kontrol kararı ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığını ifade eden Köksoy, sözlerini "Vatan sağ olsun!" ifadeleriyle noktaladı.

İlk açıklamasında, "Sebebini bilmemekle birlikte savcılığın talimatıyla ifademi vermek üzere emniyete gidiyorum. Geceyi nezarette geçirme ihtimalim de var, gerisi meçhul. Buralar size emanet." ifadelerini kullanan Köksoy, daha sonra "Geceyi nezarette geçirdim. Sabah sağlık kontrolü, ardından az önce savcı karşısına çıktım. Suçlama Cumhurbaşkanına hakaret. Adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldım. Vatan sağ olsun!" açıklamasında bulundu.