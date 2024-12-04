Kendini dorseye asan TIR şoförünü jandarma kurtardı

Kaynak: DHA
Kendini dorseye asan TIR şoförünü jandarma kurtardı

Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 26 yaşındaki TIR şoförü E.C. yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla astı. E.C., devriye görevindeki jandarmanın dikkati sayesinde fark edildi ve kurtarıldı.

Olay, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19’uncu kilometresinde gerçekleşti. TIR şoförü E.C., anlatılanlara göre aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı. Bu sırada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce hemen müdahale ederek kurtardı. E.C., olay yerin gelen ekipler tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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