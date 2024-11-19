Kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, soluğu yapay zeka eğitiminde alıyor

Danışmanlık şirketi McKinsey, küresel çapta gerçekleştirdiği ankete göre, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde geri dönülemez değişiklikler yaratacağını ve iş süreçlerindeki kabulünün 2023’e göre %22 artarak %75’e çıktığını ortaya koyuyor. Yapay zekayı iş süreçlerine entegre etmek isteyen yöneticiler de dönüşümün öncüsü olmak için yeni beceriler edinmenin yollarını arıyor. İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak amacıyla eğitim programları düzenleyen Business Management Institute (BMI) Business School, 7 Aralık’ta başlayacak Veri Analitiği ve Yapay Zeka Sertifika Programı ile veri ve yapay zekanın ikiz dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen profesyonellere, risk ve yetersizliklere karşı yeni yetenekler kazandırıyor.

VERIDEN DEĞER YARATMA SÜRECI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENILECEK

9 gün boyunca toplam 36 saat sürecek online programa katılanlar, günümüzde kurumların her fonksiyonu için başarının temel kriteri haline gelen “veriden değer yaratılması” sürecini uygulamalı olarak keşfedecek. Yenilikçi yapay zeka araçları açısından kurumlarında uygulamaya geçirebilecekleri ilham verici güncel örnekleri inceleyecek. Verinin etkin karar almayı sağlayacak, verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek ve iş çıktılarına etki edecek şekilde yapay zeka uygulamalarının nasıl yönetilebileceği konularında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Dünyadan ve Türkiye'den uygulamadaki güncel örnekler ve vaka analizleri ile veri bilimi ve yapay zeka alanındaki trendler ve gelecek beklentileri hakkında bakış açısı kazanacak.

MEZUNLAR, MANNHEIM BUSINESS SCHOOL’DAN SERTIFIKA ALACAK

Veri Analitiği ve Yapay Zeka Sertifika Programı’nın temel amacının iş dünyasına veri analitiği ve yapay zeka konularında stratejik bakış açıları katmak olduğunu belirten BMI Business School İstanbul Genel Müdürü Hasan Altunkaya, “Yapay zeka, günlük hayatımızın olağan bir parçası, iş dünyasının verimlilik kaynağı haline geldi. Hızla gelişen bu teknoloji, iş liderleri için yeni bir öğrenme ve adaptasyon sürecini beraberinde getirdi. İçinde bulunduğumuz dijital çağda, iş dünyasında başarılı olmak için, sektörel bilgi ve yönetim becerisine sahip olmak artık yetmiyor. Bu noktada yapay zekanın sunduğu fırsatları anlamak, bu teknolojiyi iş süreçlerine entegre etmenin yollarını keşfetmek zorunluluğa dönüştü. Biz de 7 Aralık’ta başlayacak sertifika programımızla, iş liderlerinin bu konudaki başarı hikayelerini dinlemelerini, vizyoner ve inovatif bakış açıları edinmelerini sağlayacağız. En fazla 15 kişinin kabul edileceği programa bu sene katılamayanlar, nisan ayında yapılacak eğitimimizden yararlanabilecek” diyerek programa dair detayları paylaştı.

Buna göre iş analitiği, veri bilimi, büyük veri, veri analizi, yapay zeka, trend teknolojiler gibi alanlara ilgi duyan profesyonellere açık olan programa en az 7 yıl profesyonel deneyime sahip liderler katılabilecek. Programa %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, Mannheim Business School tarafından hazırlanan resmi “Data Analytics and AI for Managers” sertifikasını almaya hak kazanacak. Mezunlar, Executive Education programı katılımcılarına özel “BMI Mezunlar Topluluğu üyesi” olarak kabul edilecek ve üyelere özel workshop, seminer ve etkinliklere ücretsiz katılabilecek.