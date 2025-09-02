Kendini hayata döndüren ünlü profesörü unutmadı. 7 aylıkken karaciğer ameliyatı olmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
7 aylıkken karaciğer nakliyle hayata tutunan Hilal Korkut, 19 yaşında tıp fakültesini kazandı ve kendisini ameliyat eden Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı kucağındaki bir buket çiçekle ziyaret etti.

2006 yılında, henüz 7 aylıkken Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın gerçekleştirdiği karaciğer nakliyle hayata tutunan Hilal Korkut, şimdi 19 yaşında bir tıp öğrencisi. Babasından alınan karaciğerle başlayan yaşam mücadelesi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

3d26f003-a293-4102-928b-245876e8ef0e.jpg

Hilal, fakülteye kaydını yaptırdıktan sonra ilk iş olarak, hayatını borçlu olduğu Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ni ziyaret etti. Bu kez bir hasta değil, beyaz önlüğe adım atan bir doktor adayı olarak doktorlarının karşısına çıktı. Elinde çiçeklerle gelen Hilal, minnettarlığını dile getirdi.

69425b3b-5429-475c-971a-a2b4ebd4af42.jpg

Prof. Dr. Mehmet Haberal, bir zamanlar minik bir bebeği sağlığına kavuşturduğu Hilal’i gururla kucakladı. Genç kızı cerrah olma hayaliyle tebrik eden Haberal, organ bağışının önemini vurguladı: “Organ bağışı, bir hayatı değil, nice geleceği kurtarır.”

7493ee3a-1ced-4098-8f44-90172c8c18c8.jpg

Hilal’in mutluluğuna, yıllarca tedavi sürecinde yanında olan doktorlar ve Haberal’ın ekibi de ortak oldu. Ekip, organ bağışının umut anlamına geldiğini bir kez daha hatırlattı. Hilal’in hikayesi, organ naklinin mucizevi gücünü gözler önüne seriyor.

744b2abb-4ca9-42da-99ac-62eca96087c8.jpg

Türkiye, bu alanda 50. yılını kutlamaya hazırlanırken, Prof. Dr. Haberal’ın kurucusu olduğu MESOT’un 19. Uluslararası Kongresi, 4 Kasım 2025’te Ankara’da dünya çapındaki bilim insanlarını bir araya getirecek. Hilal, belki de bir gün Haberal gibi bir cerrah olarak başka hayatlara umut olacak.

81da4f39-8cf9-4a99-a7a3-1c7f9e455cd1.jpg

fe6de2c8-c3eb-4af0-8d1b-262422d3c449.jpg

a688267b-acd7-4d68-a28e-2c3adb855acd.jpg

