Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Kendini istihbarat görevlisi olarak tanıtan şahıs tutuklandı

Antalya'da bir vatandaşı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek dolandırmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran M.E. isimli vatandaş, tanımadığı bir kişinin kendisini telefonla arayarak istihbarat görevlisi olarak tanıttığını belirtti. Telefonda baskı ve yönlendirme altında bırakıldığını söyleyen M.E., yaklaşık 900 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak şüphelinin yönlendirdiği adrese gittiğini ancak eşyaları teslim etmeden önce durumdan şüphelenip vazgeçtiğini ifade ederek şikayetçi oldu.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek olayın şüphelisi olduğu belirlenen R.O. isimli şahıs, kullandığı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir cep telefonu ve bir SIM karta el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen R.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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