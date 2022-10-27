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Kendini İstihbaratçı olarak tanıttı, vatandaşları dolandırdı!

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisini istihbaratçı olarak tanıtan şahıs ve iş birlikçisi, vatandaşlara sahte belge imzalatarak borçlandırdılar. Jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalanan dolandırıcılar tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:21
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Kendini İstihbaratçı olarak tanıttı, vatandaşları dolandırdı!

Kendini İstihbaratçı olarak tanıttı, vatandaşları dolandırdı!
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İHA
Terzi Mahallesi'nde kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan A.İ ile işbirlikçisi M.K. isimli şahısların mağdurları hazine arazisi satışı, silah ruhsatı ve benzeri sorunlarını çözecekleri vaadiyle sahte belgeler düzenleyerek imzalattırdıkları ve karşılığında birçok mağduru yüksek miktarda borçlandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların mağdurlara yeni belgeler imzalatarak para almaya geldikleri esnada Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 


MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNE AİT ÇOK SAYIDA BELGE ELE GEÇİRİLDİ
Şahısların üzerlerinde ve arabalarında adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada Aydın ve farklı illerde bulunan Milli Emlak Müdürlüklerine ait çok sayıda belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
 

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