Kendini kadın gibi tanıtıp müstehcen fotoğrafları ele geçirdi. Sosyal medyada 'sapık medyum' kabusu

İstanbul’da sosyal medya üzerinden kendilerini medyum veya astrolog olarak tanıtan dolandırıcılar, kadınları ağına düşürmeye devam ediyor. Mağdurlardan müstehcen fotoğraflar talep eden şüpheliler, şantajla yüklü miktarda para sızdırıyor.

Son olayda, Lale K. adlı genç kadın, sahte medyumun kurbanı oldu. Lale K., sosyal medyada Havva adıyla tanıştığı astrologla görüşmeye başladı. Havva adlı sahtekar kadının önce güvenini kazandı, ardından “Üzerinde büyü var” yalanıyla müstehcen fotoğraflarını kendisine göndermesini istedi.

Lale K., psikolojik sorunları olduğunu iddia eden sahte medyuma fotoğraflarını gönderdi. Ancak karşısındaki kişinin Havva değil, Hüseyin B. olduğu ortaya çıktı. Hüseyin B., fotoğrafları internette yayma tehdidiyle Lale K.’den 100 bin lira talep etti. Korkuya kapılan mağdur, parayı şüphelinin hesabına yatırdı. Tehditlerin devam etmesi üzerine savcılığa başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması, Hüseyin B.’nin daha önce de benzer suçlara karıştığını ve dolandırıcılık sabıkası olduğunu ortaya koydu. Şüpheli, ifadesinde suçlamaları reddederek üzerine habersiz hatlar açıldığını iddia etti. Ancak savcılık, şantaj suçlamasıyla iddianame düzenledi. Hüseyin B.’nin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

ADALET ARAYIŞI BAŞLADI

Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Mağdur Lale K., yaşadıklarının travmasını atlatmaya çalışırken, yetkililer vatandaşları sosyal medya tuzaklarına karşı uyarıyor. Uzmanlar, tanımadığınız kişilere özel bilgi veya fotoğraf paylaşmaktan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Emniyet birimleri, sosyal medya dolandırıcılıklarının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Sahte medyumlar, genellikle duygusal manipülasyonla mağdurların güvenini kazanıyor. Vatandaşlardan, şüpheli profillere karşı temkinli olmaları ve kişisel verilerini korumaları isteniyor.