Kendini kalbinden bıçaklayan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kendini kalbinden bıçaklayan genç hayatını kaybetti

Samsun'da kendini kalbinden bıçaklayan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Çarşamba ilçesi Ataköy Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Emre Yüksekyıldız (22) adlı genç evindeyken mutfaktan kaptığı ekmek bıçağıyla kendini kalbinden bıçakladı.

Yakınları tarafından yaralı halde bulunan genç, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından tedavisinin sürmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yüksekyıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

aw256277-01.jpgYaşanan intihar vaksıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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