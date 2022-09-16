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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı’dan ‘güncelleme’ çıkışı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı, dini güncellediğini söyleyerek içki yasağı ve tesettürle ilgili dini ahkamı iptal ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 02:18
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Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim

Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı’dan ‘güncelleme’ çıkışı: İçki yasağı ve tesettürü iptal ettim
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Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Mezarcı, katıldığı bir Youtube programında içki yasağı, tesettür ve hareme ilişkin açıklamalar yaptı.

Bana Göre TV'nin Youtube kanalında Katarsis X-TRA’ya konuk olam Hasan Mezarcı, "Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var" dedi.

Mezarcı, "İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin..." diye devam etti.

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