Kendini polis tanıttı!, Milyonları çaldı: Gerçek polisler yakaladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kendini polis tanıttı!, Milyonları çaldı: Gerçek polisler yakaladı

İzmir Tire’de kendini polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para ve altın aldığı öne sürülen H.A.S isimli kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin operasyon kapsamında 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da bir şüphelinin; bir kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra adının terör olaylarına karıştığını söyleyip 3 milyon lira değerinde para ve altınının alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin H.A.S. olduğunu belirledi. H.A.S., Balıkesir'de adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendini polis tanıttı!, Milyonları çaldı: Gerçek polisler yakaladı

Kendini polis tanıttı!, Milyonları çaldı: Gerçek polisler yakaladı

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