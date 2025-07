Kendini polis tanıttı!, Milyonları çaldı: Gerçek polisler yakaladı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da bir şüphelinin; bir kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıttıktan sonra adının terör olaylarına karıştığını söyleyip 3 milyon lira değerinde para ve altınının alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin H.A.S. olduğunu belirledi. H.A.S., Balıkesir'de adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.