Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi

Selin Ciğerci açıklamasında 'Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun' demişti.