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  • Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi

Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez şans verdikleri evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci bıçak altına yattı

Galeri Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:41
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 16:32
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Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmişti.

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Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde ikinci kez evlendiği futbolcu eski eşi Gökhan Çıra ile tekrar boşandı.

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Ünlü fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

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İmaj değiştiren ve 15 kilo vermesiyle gündeme gelen Ciğerci, son haliyle görenleri şaşkına uğrattı.

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Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde katıldığı düğünde bir daha evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.

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Selin Ciğerci açıklamasında 'Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun' demişti.

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Boşanmanın ardından çiftin yaptığı hamle şaşkına çevirdi.

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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününe katıldı.

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Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde nikah şahidi olan Ciğerci eski eşiyle birlikte bir de halay çekti.

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Görüntüler 'Tekrar barışacaklar mı?' sorusunu gündeme getirdi.

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Selin Ciğerci'den büyük hamle.

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Boşanmanın ardında kendinde yeniliğe giden Selin Ciğerci estetik operasyon geçirdi.

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Büyük değişim sonrasında Ciğerci'ye birçok yorum geldi.

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Hayranları Ciğerci'nin son fotoğrafına 'boşanma yaramış' yorumlarında bulundu.

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İşte, Selin Ciğerci'nin son hali...

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