Selin Ciğerci ikinci kez boşanınca estetik yaptırmaya koştu. Kendini yenileyip imaj değiştirdi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile evlenmişti.
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Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde ikinci kez evlendiği futbolcu eski eşi Gökhan Çıra ile tekrar boşandı.
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Ünlü fenomen ve iş insanı Selin Ciğerci paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.
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İmaj değiştiren ve 15 kilo vermesiyle gündeme gelen Ciğerci, son haliyle görenleri şaşkına uğrattı.
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Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde katıldığı düğünde bir daha evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.
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Selin Ciğerci açıklamasında 'Göstermek istemiyorum artık, takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum. Hayatımda kimse yok. Gökhan için de hayırlısı olsun' demişti.
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Boşanmanın ardından çiftin yaptığı hamle şaşkına çevirdi.
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününe katıldı.
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Gökhan Çıra'nın kardeşinin düğününde nikah şahidi olan Ciğerci eski eşiyle birlikte bir de halay çekti.
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Görüntüler 'Tekrar barışacaklar mı?' sorusunu gündeme getirdi.
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Selin Ciğerci'den büyük hamle.
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Boşanmanın ardında kendinde yeniliğe giden Selin Ciğerci estetik operasyon geçirdi.
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Büyük değişim sonrasında Ciğerci'ye birçok yorum geldi.
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Hayranları Ciğerci'nin son fotoğrafına 'boşanma yaramış' yorumlarında bulundu.