Kendisi, eşi, oğlu, kızı ve baldızı MOSSAD’a bilgi uçurdu! MİT’ten kaçamadı… Türk aile neden seçildi?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mossad’ın Türkiye ve Avrupa’daki casusluk faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirerek, 9 kişilik bir casusluk şebekesini çökertti.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda şebekenin 8 üyesi yakalandı, 6’sı tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı ve 1 Lübnan uyruklu şüpheli firarda. Şebekenin lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı’nın da aralarında bulunduğu bu grup, yabancı uyrukluları takip edip Mossad’a bilgi aktarmakla suçlanıyor. MİT’in koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyon, Türkiye’deki casusları deşifre etme konusunda bir ilk olarak Avrupa’daki bir hücreyi de ortaya çıkardı. Şebekenin 2011’den beri faaliyet gösterdiği ve Mossad yöneticileriyle üçüncü ülkelerde gizli buluşmalar yaparak bilgi alışverişinde bulunduğu belirlendi.

E-POSTA VE SKYPE’YLE İLETİŞİM KURULDU

Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, casusluk şebekesinin başı sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı.

MOSSAD ile e-posta ve Skype üzerinden iletişim kuruyordu.

Buluşmalar 3'üncü ülkelerde, kimi zaman lüks otellerin lobilerinde kimi zaman ise suşi restoranlarında gerçekleşti.

Tumlucalı'nın 9 kişilik ekibi içerisinde, eşi Benan Tumlucalı, üvey kızı Dila Sultan Şimşek, oğlu Erkan Tumlucalı, baldızı Berna Çetin'in de yer aldığı saptandı.

ALMANYA DETAYI

Bu ekibin bir ortak özelliği Almanya'ya bir şekilde temas etmeleriydi. Üvey kızı, oğlu, baldızı Almanya'da doğup büyümüşlerdi. Eşi ve kendisi ise Türkiye'de doğdu ancak Almanya'da yetişti. Mossad'ın Tumlucalı'yı seçmesindeki temel nedenlerden bir tanesi de Avrupa'da rahat dolaşım imkanına sahip olmasıydı. Tumlucalı, eşi Benan Tumlucalı'dan, takip faaliyetlerinin raporlanması konusunda destek aldı. Hatta Benan Tumlucalı'nın hazırladığı raporları bizzat Jorg ve Gavin isimli Mossad yöneticilerine aktardı.

KIZI VE EŞİNİ DE TAKİBE GÖTÜRDÜ

Mossad'ın hedefinde olan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir şahsın da Tumlucalı tarafından izlenerek fotoğraflandığı ve Mossad yöneticilerine bilgi geçildiği saptandı. Hedef şahsın Taksim'de kaldığı otele giden Tumlucalı'nın eşi ve kızını da beraberinde giderek aynı otelde konakladıkları ve hedef şahsı gizlice fotoğrafladıkları saptandı.

300 BİN EURO ÖDEME

Mossad, takip casusluk yaptırttığı Tumlucalı'ya ödemeleri ise yurtdışı görüşmelerinde elden veriyordu. Elden ödemelerine ne kadar olduğu tam bilinmezken banka yoluyla aldığı ödemeleri 2011-2014 yılları arasında Axom Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'nin banka hesabına, 2014-2019 arasındaki ödemeler ise Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesaplarına aktarıldı. Mossad tüm casusluk faaliyetleri için banka hesabı 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.