Kendisi için skandal sözler kullanmıştı! Aziz Yıldırım Erol Bilecik için harekete geçti

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Kendisi için skandal sözler kullanmıştı! Aziz Yıldırım Erol Bilecik için harekete geçti

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, mevcut başkan Ali Koç'a attığı mailde eski başkan Aziz Yıldırım için şok sözler sarf etmişti. Bu konuyla ilgili Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Disiplin Kurulu'na başvurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz gün başkan vekili Erol Bilecik'in yazdığı bir mail sosyal medyada yayılmıştı. Bilecik bu konuyla ilgili açıklama yapmış ve görevi bırakacağını belirtmişti. Bu mailde kendisi için camia tarafından tepki çeken sözler kullanılan Aziz Yıldırım'dan bir hamle geldi.

AZİZ YILDIRIM, EROL BİLECİK'İN İHRACI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bilecik, e-postayı yanlışlıkla birçok insana göndermediğini belirterek, e-postanın ele geçirildiğini açıklamıştı. E-postada kendisine yönelik ifadeler de bulunan Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için harekete geçti.

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ŞAHİTLERİ DE BELLİ

Eski başkan Aziz Yıldırım, kendisine hakaretlerde bulunduğu ortaya çıkan Erol Bilecik'in kulüpten ihraç edilmesi için Disiplin Kurulu'na başvurdu. Yıldırım, Başkan Ali Koç, Burak Kızılhan ve Ferudun Niğdelioğlu'nu da şahit gösterdi. Disiplin Kurulu, duruşma yaparken şahitleri de dinleyecek.

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