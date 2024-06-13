Kendisi İzmir'e valizi Muş'a gitti! Uçağı inince şoke oldu

İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Azra Topuz, İzmir'deki annesinin yanına gelebilmek için 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağa bilet aldı.

Topuz, sabahın erken saatlerinde uçağa binerken, valizini de uçağın kargo bölümüne konulması için teslim ederek uçağa geçti. Topuz, yaklaşık 1 saat süren yolculuk sonrası İzmir'e indiğinde teslim alanında valizinin olmadığını öğrenirken, durumu hemen yetkililere bildirse de aldığı cevaplar karşısında şoke oldu.

6 SAAT HAVALİMANINDA KALDI

Önce valizinin İstanbul'da kaldığını söylenen kadına valiz tesliminde verilen kağıt sorulurken, kağıda başka birinin isminin yazıldığı ortaya çıkınca da valizin Muş'ta olduğu iletildi. Valizinin kendisine teslim edilmesi için yetkililere ulaşmaya çalışan Topuz, kucağındaki bebeğiyle yaklaşık 6 saat kaldığı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda mağduriyetini gideremedi.

"VALİZİMİN MUŞ'A GİTTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR"

Yaşadığı olayı anlatan Azra Topuz, "Çarşamba saat 08.15'e Türk Hava Yolları'ndan bilet aldım. Her şey normaldi, uçağa binerken valizimi verdim, bebek arabasını da yanıma almıştım. İzmir'e indim ve sonra bir baktım valiz yok. Herkes valizini aldı ben alamadım ve yetkililere valizimin nerede olduğunu sordum. Önce uçakta olabileceğini sonra da valizimin İstanbul'da olduğunu söylediler. Dedim ki 'Nasıl oluyor?' Ben geliyorum da benim valizim neden gelmiyor? Valizimi uçağa koyduktan sonra elime verdikleri kağıda baktım ve sonra fark ettim ki üzerinde başka bir isim yazıyor. Sonra valizimin Muş'a gittiğini söylüyorlar. Nasıl benim valizim Muş'a gidiyor, ne alaka? Ondan sonra sorunun kendilerinde olmadığını, İstanbul'daki havalimanının sorumluluğu altında olduğunu söylediler. Kağıdın üzerinde ismi yazan kişinin elinde valizimin olduğunu dediler" dedi.

"'BİZ ULAŞAMIYORUZ, SEN Mİ ULAŞACAKSIN' DİYE ALAY ETTİLER"

Yaşadığı mağduriyet karşısında yetkililerden bir açıklama bekleyen Azra Topuz, "Benim valizimin içinde değerli eşyalarım var, ziynet eşyalarım vardı. Ne o kişiye ulaşabiliyorlar, ne Muş'a ulaşabiliyorlar ne de bana sağlıklı cevap veriyorlar. Mağdurum. Bana bir kağıt verdiler elime ve dediler ki sen bunu doldur, evine git kafan rahat bir şekilde; biz bulacağız dediler. Elime verdikleri kağıdın üzerinde yazan İngilizce metni çevirdim ve Türk Hava Yollarının sorumluluk kabul etmediğini yazdığını fark ettim. Benim valizimin üzerinde başka isim soy isim yazıyor, valizim Muş'a gitmiş ama sorumluluk kabul etmiyorlar. Yetkililere, müdürlere, şeflere ulaşmak istedim, çalışanlar laubali bir şekilde 'Biz ulaşamıyoruz, sen mi ulaşacaksın' diye alay ettiler" diye konuştu.

"MAĞDURİYETİMİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUM"

"Ben valizimin en kısa zamanda bana gelmesini istiyorum" diyen Topuz, "Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 6 saattir havalimanında bekliyorum ve hala da bir çözüme ulaşamadık. Bana eve gidin, evinize göndeririz diyorlar. Eve gittiğimde, ben valizimin içerisindeki eşyalarımı bulamadığım zaman kime başvuracağım? Ben şu an valizimi bulamadığım halde bile yetkili birisini bulamadığım halde valizim eve geldiğinde eşyalarım kaybolduğunda kimin yanına gideceğim?" şeklinde konuştu.