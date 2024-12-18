Kendisinden 17 yaş küçük aşkı dolandırıp gitti! Söyledikleriyle stüdyo buz kesti: Yemeği çiğneyip ağzıma verirdi

Müge Anlı'da yine dikkat çekici olaylar yaşandı. Programa konuk olan Aysel, 2,5 yıl boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

500 BİN TL'Yİ ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Müge Anlı'ya çıkan Aysel, 2 buçuk sene boyunca birlikte olduğu adamın kendisini dolandırdığını iddia ederek Anlı’dan yardım istedi.

40 yaşındaki sevgilisi, Aysel’in 500 bin TL'sini alarak kayıplara karıştı. Aysel, "Evleneceğiz dedi, paramı aldı ve çocuklarımdan beni uzaklaştırdı!" diyerek ağladı.

“YEMEĞİ ÇİĞNEYİP AĞZIMA VERİRDİ”

Aysel "Beni o kadar çok seviyordu ki, dişlerim acımasın diye yemeği çiğneyip ağzıma verirdi. Öyleydi, inkar edemem. Ama amacı beni dolandırmaktı, parayı almak için yaklaşmıştı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Aysel Ferhat yüzünden çocuklarının kendisine küstüğünü söyledi "Ayağımda terlik bile yoktu beni kapıya attılar beni" dedi.