Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile olan aşkı başını yaktı. 180 bin liralık yüzüğü alıp kaybolmuştu

Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı için ailesi tarafından reddedildiği iddia edilen Gülseren Ceylan'ın bir arkadaşının evinde kaldığı ortaya çıktı.

Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile olan aşkı başını yaktı. 180 bin liralık yüzüğü alıp kaybolmuştu

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden 66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, şimdilerde özel hayatıyla gündeme geliyor.

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Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açan Erbil, sevgilisinin bitmeyen istekleri dolayısıyla ilişkisine nokta koyduğunu açıklamıştı. Tektaş ile ilgili konuşan Ceylan'ın, ailesi tarafından da reddedildiği ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil (66) ile Gülseren Ceylan'ın (26) ayrılığın yankıları devam ediyor. Aralarındaki 40 yaş fark nedeniyle sık sık gündem olan çift, son olarak ayrıldığını açıklamıştı.

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Snob Magazin'in haberine göre; Erbil ile aşk yaşadığı için ailesi tarafından reddedildiği iddia edilen Ceylan'ın bir arkadaşının evinde kaldığı ortaya çıktı.

"KARAKTER ÇATIŞMASI YAŞADIK"

Gülseren Ceylan, ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu: "Ortak karar ile ayrıldık karakter çatışması yaşadık aldatma kesinlikle yok. Eşyalarımı topladım ve evinden ayrıldım. İlişkimiz bitti, bundan sonrası ki hayatım sadece beni ilgilendirir onun hayatı da onu ilgilendirir.
Evden ayrıldığım için arkadaşımın evine yerleştim. Benim ona olan sevgim asla maddiyatla alakalı değildi. Nişan yüzüğümüzde ondan bana hatıra"

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180 BİN LİRALIK TEKTAŞI ALIP KAÇTI

Ayrılığı doğrulayan Erbil ise şunları söylemişti:

"Gülseren ile ayrıldığım doğru. Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı. Kendisi sürekli "Ben onurlu bir kadınım kimseden bir şey almam" demesine rağmen giderken yüzüğü istedim vermedi. Her şeyini toplayıp gitti. Barışmam söz konusu değil."

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