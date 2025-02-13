Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı eşi vefat etti! Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’na miras şoku

Meltem Miraloğlu 2016'da yılında nikah masasına oturduğu oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın'la 2017'de boşandıktan sonra 2019 yılında Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti.

AMERİKA’DA REHİN TUTULDUĞU ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda Amerika'dan sınır dışı edildiği ve kaçak durumda olduğu iddia edilen Meltem Miraloğlu’nun son durumunu Onur Akay paylaştı. Akay, kimliğinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu öne süren Miraoğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük kocası Patrick Grady'in vefat ettiğini açıkladı.

DAVA AÇMIŞ

Meltem Miraloğlu’nun New Jersey mahkemelerine başvurarak hem Onur Akay’a hem de Amerikalı eşi ve beraberinde birkaç kişiye daha dava açtığı ifade edildi.

Akay yazısında, "Meltem Miraloğlu 15 Ocak 2025 ve 3 Şubat 2025 tarihlerinde New Jersey mahkemelerine başvurarak, Amerika’ya gittiğinde âşık olduğu Türk genci Halil İbrahim Yıldız’ı, Amerika’da yaşayan yazarımız Ülkü Gözen’i, Ülkü’nün eşi Oğuz Kamil Safoğlu’nu, avukatını, kocası Patric Grady’yi, Patric’in oğlu Thomas Robert Grady’yi ve beni akıl almaz suçlamalarla mahkemeye verdi.

Öyle bir senaryo yazmış ki, senaristlerin ağzı açık kalır. Oradaki psikolog Meltem’in akli dengesinin yerinde olmadığını söylüyor ve bunu mutlaka mahkeme de anlayacaktır. Patric, zaten kalp hastasıydı ve bu suçlamaları duyunca kalbi dayanmadı ve 86 yaşında vefat etti. Meltem’in mahkemeye verdiği kişiler arasında Türk vatandaşları olsa da hepsi aynı zamanda Amerikan vatandaşı ve orada yaşıyorlar. Ancak ben sadece Türk vatandaşıyım ve Amerika’ya da hiç gitmedim. Meltem Miraloğlu Türkiye’de de beni defalarca mahkemeye vermiş ancak tüm davaları kaybetmişti. Patric vasiyetini hazırlamış ve ölümünden önce Meltem’i mirasından men etmişti. Meltem de Patric’in emekli maaşını almak ve hâlâ vatandaş olmak için bizlere attığı iftiralar, tüm Türkiye’yi şoke edecek" ifadelerini kullandı.