Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Meltem Miraloğlu’ndan yardım çağrısı

'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalarda yer edinen Meltem Miraloğlu, kendisinden yaşça büyük Patrick ile evlenip yurtdışına yerleşmişti.

Evliliği ile gündemden düşmeyen Miraloğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” açıklaması ile dikkat çekmişti.

Bir dönem de ünlü oyuncunun Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş Miraloğlu'nun vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndüğü iddia edilmişti.

AMERİKA'DA REHİN TUTULUYOR İDDİASI...

Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu’nun sosyal medyada hızla yayılan bir video ile gündeme bomba gibi düştü. Videonun kendisine ait olduğu iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Meltem Miraloğlu'nun Amerika'da rehin tutulduğu ifade edildi.

Miraloğlu, kimliklerinin çalındığını ve bu sebeple Türkiye’ye dönemediği söyledi. Ünlü ismin bu videosu sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu videonun gerçek olamayacağını iddia etti.

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Meltem Miraloğlu, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi mezunu.

Miraloğlu, bir döneme damgasını vuran “Hayat Devam Ediyor” dizisi ile ekrana geldi ve dizideki başarısından dolayı “En İyi Drama” ödülüne layık görüldü.

“Adını Kalbime Yazdım” adlı dizide “Dicle” karakterini canlandırdı. Sekerat Son filminde rol aldı.

Kılıç Günü, Bir Bulut Olsam dizilerinde de rol alan Miraloğlu, Aşık, Ateş,Güzel Günler Göreceğiz gibi filmlerde rol aldı.