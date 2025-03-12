Kendisine tacizde bulunan yaşlı adamı montundan tutup polise teslim etti

Kaynak: DHA
Kendisine tacizde bulunan yaşlı adamı montundan tutup polise teslim etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 19 yaşındaki E.G., öğlen saatlerinde caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği 64 yaşındaki M.E.'yi yakalayıp, montundan tutarak polise teslim etti.

Ankara'da bir genç kız, kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği adamı yakalayıp polise teslim etti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti. E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü.

Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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