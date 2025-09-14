Kendisine terapi olan kaligrafiyi sanatını gelecek nesillere aktarıyor

Manisa'da yaşayan kaligrafi ustası Osman Sandıkçı, ürettiği eserlerle hem terapi buluyor hem de verdiği eğitimlerle sanatını geleceğe aktarıyor.

Harfleri yalnızca bir yazı biçimi olmaktan çıkararak estetik birer sanat eserine dönüştüren kaligrafi sanatı, Osmanlı'dan bu yana yüzyıllardır kültürel kimliğin ve sanatsal inceliğin simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Büyük bir sabır ve ince işçilik gerektiren bu özel gelenek, mirası ustalıkla yaşatan eller tarafından geleceğe aktarılıyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Kurşunlu Han'daki atölyesinde önemli eserlere imza atan Kaligrafi Ustası ve Eğitmeni Osman Sandıkçı, hem kaligrafiyle terapi buluyor hem de gelecek nesillere öğrenci yetiştiriyor.

Her ülkenin kendi kaligrafi sanatı olduğunu belirten Sandıkçı, "Kaligrafi kısacası güzel yazı sanatı diye tabir edebiliriz. Her ülke kendi alfabesini kullanarak ritmik kalem hareketleriyle yapılan güzel yazı kaligrafiyi bu şekilde tarif edebiliriz. Her ülkenin kendi alfabesi var. Dünyaca ünlü kaligrafi olan ülkeler Japonya Çin, Hint kaligrafisi, Arap kaligrafisi, Latin kaligrafi, Yunan kaligrafisi bunlar dünyada olan önemli kaligrafi yapan ülkeler. Kaligrafi genel anlam itibariyle de ülkemizde Latin alfabesini geçtikten sonra Profesör Doktor Emin Barın Avrupa'da cilt sanatını öğrenmek için Avrupa'ya gitmiş. Oradan kaligrafiyi öğrenerek Türkiye'ye getirmiş. Emir Barı'nın yaşayan örneği vardı. Yakın zamanda kaybettiğimiz rahmetli Ethem Çalışkan hocamız en canlı örneğiydi. Bir müddet kaligrafi sanatını Latin alfabeye geçtikten sonra bu işi daha çok hattatlar yapmışlar. Ama artık son yıllarda kaligrafinin bir font işi olduğu ortaya çıktı ve son yıllarda fontlara göre Avrupa'da yapıldığı kaligrafi gibi yapılıyor artık" dedi.

KALİGRAFİYE İLGİ YOĞUN

Kaligrafi sanatına ilginin yoğun olduğunu belirten Sandıkçı, "Çok ilgi var. Özellikle çalışan öğretmenlerden çok talep alıyoruz. Öğretmenler daha çok istiyor ama onların çok yeterli zamanı olmuyor. Biz zamanı ayarlamaya çalışıp kursları ona göre yönlendiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ve mesai saati haricinde kaligrafi kurslarımız devam ediyor. İsteyen Şehzadeler Halk Eğitim Merkezine gidip kaligrafi kaydını yaptırabilir. Akademik olarak kaligrafi kurslarımız yaklaşık bir kur kaligrafi 1, 4 ay sürüyor. Kaligrafi 2 de 4 ay sürüyor. Yaklaşık 8 ay sonra eser yapma aşamasına gelebiliyor" diye konuştu.

"KALİGRAFİ BENİM İÇİN BİR TERAPİ"

Kaligrafi sanatının kendisi için aynı zamanda bir terapi olduğunu belirten Sandıkçı, "Tabii ki kaligrafi aslında bir terapi. Yani ben kaligrafi yaptığım zaman kendimi terapi ediyorum, rahatlıyorum. Aynı zamanda ahşap sanatıyla da uğraşıyorum. Ahşap oymacılığı yapıyorum. Ben sıkıldığım zaman kaligrafi yapıyorum. Ondan sıkıldığım zaman ahşaba geçiyorum, ahşapla uğraşıyorum. Bu şekilde kendimi terapi ediyorum. Aslında bu dönemde şu an var olduğumuz dönemde her insanın bir şekilde kendisini bir terapi etme yöntemi olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.