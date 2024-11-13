Kendisine trollerle hakaret ettirdiğini iddia ettiği Melih Gökçek'e Sözcü TV'de Cemal Enginyurt'tan cevap

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, ABB eski başkanı Melih Gökçek'in trolleri aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Melih Gökçek'e sert cevap verdi.

Enginyurt'un ifadeleri şu şekilde:

"YA MELİH, KENDİ EN BİR BAK YA"

"Beni bu millet milletvekili yaptı. Ben yan gelip yatamam, bu maaşı helal ettirmem lazım diyerek babamın dedemin partisi Demokrat Parti'ye katıldım. Yani bir partiden kovuldum, hem de en küçük partiden değil mi?

Eğer bir beklentim olsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne giderdim vekil olacağım diye İYİ Parti'ye gidebilirdim, AK Parti'ye gidebilirdim veya başka bir yere. Demokrat Parti'yi tercih ettim. Ya Melih, kendi en bir bak ya.

"ANKARA'YI PARSEL PARSEL SATAN SENSİN"

Nasıl bir fırıldaksın ki ANAP'lı sensin, FAZİLET'Lİ sensin, refahlı sensin, Demokrat Parti'yi kuran sensin. En son AKP'li olan sensin, AKP'den kovulan sensin, Ankara'yı parsel parsel satan sensin, sözünde durmayan sensin, Salih Bezici'yi hatırlıyor değil mi Melih Gökçek?

"60.000 SAHTE HESABI VAR PARA VERİYOR HAKARET ETTİRİYOR"

Bak ona da geleceğim, sen böyle yazmaya devam ediyorsun ya, zannediyorsun ki Cemal Enginyurt korkar. Şimdi bütün belgeleri biriktiriyorum seninle ilgili.

Mahkemedesin, neyi ispat edeceğiz? Salih Bezici diyor ya, beni Melih Gökçek gönderdi diye. Bülent Arınç diyor ya, Ankara'yı parsel parsel sattın diye, Ankapark gözünün önünde ya!

Dolayısıyla bunlar artık trollin başı olmuş, hakaret ederek, tweet atarak bizi susturacak. Bir de sahte hesapları var bunlar. Yahu 60.000 sahte hesabı var, para veriyor ya. 60.000 sahte hesabı para veriyor.

60.000 sahte hesabı var para veriyor hakaret ettiriyor."