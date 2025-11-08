Antalya’da yaşayan 64 yaşındaki Necdet Tilif, 25 Mayıs 2025 tarihinde kavga ettikleri eşi Z.T. ile barışmak için evine gitti. Çıkan tartışma üzerine eşi Z.T. tarafından 19 yerinden bıçaklanan Tilif, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Tilif, hayati tehlikeyi atlatıp iyileştikten sonra tekrar evine döndü.

Tilif’in eşi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kalan Z.T. tahliye olduktan sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Necdet Tilif, eşi Z.T.’nin cezaevinden çıkmasının ardından eşiyle yeniden iletişim kurdu.

EŞİNİ ACIYIP EVE ALDI KENDİSİ SOKAKLARA DÜŞTÜ

Gecenin üçünde sokakta eşinin bankta yattığını gören Tilif, eşine acıyıp yaşadıkları eve götürdü. Tilif, “insanlık yaptım” diyerek affettiği eşinden bu kez elektronik kelepçe ve uzaklaştırma kararıyla darbe aldı.

Eşinin kendisi hakkında elektronik kelepçe ve uzaklaştırma çıkararak oturdukları evi sattığını söyleyen Tilif, vicdanı yüzünden bu kez kendisi sokaklara düştü. Yaşadığı duruma tepki gösteren Tilif, Antalya Adliyesi yakınına çadır kurarak burada yaşamaya başladı.

“BENİ ACITAN BIÇAK DEĞİL, KELEPÇE OLDU”

“Beni acıtan bıçak darbeleri değil, bana bu kelepçeyi takanlar oldu” diyen Tilif, “25 Mayıs’ta 19 bıçak darbesiyle ölümden döndüm, şimdi de eşimin talebiyle ayağıma kelepçe takıldı. Üstelik evimi de 14 Ekim 2025’te satmışlar. İyi niyetimden vuruldum” sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

“EVİ SATABİLMEK İÇİN BANA UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTMIŞ”

Tilif, eşine acıyarak eve aldığını, ancak bu kararın hayatını yeniden altüst ettiğini belirterek, “Tahliye olduğunu duyunca banklarda yatarken buldum. Gecenin üçünde eve getirdim. Avukatımı bile aramadan kelepçeyi ve uzaklaştırmayı kaldırdım. Sonra öğrendim ki, evi satabilmek için bana yeniden uzaklaştırma kararı çıkartmış. Ben yine de pişman değilim, insanlık yaptım” ifadelerini kullandı.

“64 YAŞINDAYIM, ADLİYE ÖNÜNDE DİRENİŞTEYİM”

Antalya Adliyesi’nin yakınındaki bir parkta ayağında elektronik kelepçeyle yaşamını devam ettiren Tilif, “10 Ağustos 2024’ten beri sokaklardayım. 64 yaşındayım, hâlâ boşanma davam sürüyor ama ortada tapu kalmadı. Eşim evi satmış. Üşüyorum ama mücadeleme devam ediyorum. Rahmetli annem bana kana kanla değil, gönül kazanarak yaşamayı öğretti” dedi.

Öte yandan Tilif, 19 yerinden bıçaklanma sonrası hastane görüntülerini ve çadırda yaşadığı anları afiş yaparak çadırına astı.

OLAYLARIN ÖNCESİ

Necdet Tilif, dört sene önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Z.T. ile evlendikten kısa süre sonra sorunlar yaşamaya başladı. Evliliğin 10. gününde tapu tartışması sebebiyle aralarında anlaşmazlık çıktığını ifade eden Tilif, eşinin evi üzerine almak istediğini iddia etti.

Başta müşterek tapu yaptığını belirten Tilif, “Bir ay sonra tekrar kaçtı. ‘Evin tamamını vermezsen gelmem’ dedi. Yuvayı kurtarayım diye verdim ama sonunda sokakta kaldım” dedi.