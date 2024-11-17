Kendisini bekleten taksiciye kızdı aracın Lastiklerini patlattı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kendisini bekleten taksiciye kızdı aracın Lastiklerini patlattı

İstanbul Beyoğlu’nda taksicinin bekletmesine kızarak aracın lastiklerini kestiği iddia edilen M.Ç, sorgusu sonrasında tutuklandı. Mala zarar verme suçundan tutuklanan şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü 17.15 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokantaya gelen bir kişi içeride yemek yiyen taksi şoförüne kendisini gideceği yere götürmesini istedi. Alkollü olduğu düşünülen şüpheli, taksi şoförünün "yemek yiyoruz, bitince götürürüm" cevabını aldı. İddiaya göre sinirlenen şüpheli, birini arayarak "herkese topla konum atıyorum, gelin burayı patlatacağız" diyerek tehditler savurdu. O sırada yemeğini bitiren taksi şoförü aracına bindiği sırada cebinden çakı çıkartan şüpheli, taksinin lastiğini bıçakladı.

Kendisini bekleten taksiciye kızdı: Lastikleri patlattı

TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için güvenliler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapışan çalışmalar sonucunda şüphelinin çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan M. Ç. (38) olduğu tespit edildi. Taksim'de yakalanarak gözaltına alınan M Ç., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken kullandığı çakıyı da hatırlamadığı bir adreste attığını söyledi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M. Ç. "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kendisini bekleten taksiciye kızdı: Lastikleri patlattı

Kendisini bekleten taksiciye kızdı: Lastikleri patlattı

Son Haberler
Manisa Basket, Türk Telekom'a geçit vermedi: 85-80
Manisa Basket, Türk Telekom'a geçit vermedi: 85-80
Eskişehir'de taarruz eğitimi uçuşu yapıldı
Eskişehir'de taarruz eğitimi uçuşu yapıldı
Buca, Batı Trakya ile kardeş belediye olma yolunda
Buca, Batı Trakya ile kardeş belediye olma yolunda
Adıyaman'da içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor
Adıyaman'da içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileniyor
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"
CHP'li Kayışoğlu'na dert yanan Balıkesirli esnaf: "Bir haftadır siftah yapmadım"