Kendisini canlı yayında anakondaya yutturdu!

Amazon Yağmur Ormanları’na dikkat çekmek için hazırladığı ‘Eaten Alive’ belgeselinde kendini anakondaya yutturmaya çalışan ünlü belgeselci Paul Rosolie için işler istediği gibi gitmedi.

Paul Rosolie, 2014 yılında Amazon Yağmur Ormanları’nda anakonda tarafından canlı canlı yutulmayı denedi ve özel karbon fiber elbise giyerek anakondayı baştan çıkarmak istedi. Kendini domuz kanına bulayan Rosolie bir saatlik mücadele sonunda deneyi sonlandırmak zorunda kaldı. Belgesel, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarsa da hayvan hakları açısından eleştiri konusu oldu.

ÖZEL ELBİSE DİKTİRDİ

Eaten Alive isimli bu tartışmalı belgeselde Rosolie, Amazon Yağmur Ormanları’nın ücra bir bölgesine giderek, devasa boyutlarıyla tanınan yeşil anakondanın izini sürdü.

Rosolie, bu riskli girişim için özel bir karbon fiber elbise diktirdi. Söz konusu elbise kameralar, mikrofon, yüz maskesi ve ezilmeye dayanıklı malzemelerle donatılmıştı. Rosolie daha sonra domuz kanına bulandı ve yılana yaklaştı.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Zira yılan, Rosolie’yi doğrudan yutmak yerine "yemeğiyle oynamaya" karar vermişti. Kayda alınan görüntülerde Rosolie'nin, "Beni sarıyor, kollarımı sabitledi. Hiçbir şey yapamayacağımı biliyor" dediği duyuluyor...

Girişim yaklaşık bir saat sürdü. Ancak Rosolie, kolunun kırılmak üzere olduğunu fark edince deneyi sonlandırmak zorunda kaldı.

Maceracı belgesel yapımcısı o anları şöyle anlattı:

"Kolumu öyle bir pozisyona getirdi ki, tüm gücünü uyguluyordu. Kemiklerimin esnediğini hissettim. Ve tam kırılmak üzere olduğunu hissettiğimde pes etmek zorunda kaldım..."

Belgesel daha sonra, 'yanıltıcı olduğu' ve 'hayvanı istismar ettiği' gerekçesiyle eleştirilse de, Rosolie bu şok edici eylemi, yağmur ormanlarının korunmasına dikkat çekmek ve bu amaca fon sağlamak için yaptığını savundu.