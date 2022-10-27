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Kendisini iş yeri sahibi olarak tanıtıp çaldıklarını taşıtan şahıs 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp 3 bin liraya hurdacıya sattı

Kağıthane’de, bir kişi, iş yerinden çaldığı 50 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini 3 bin liraya hurdacıya sattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin, malzemeleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 19:55
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Kendisini iş yeri sahibi olarak tanıtıp çaldıklarını taşıtan şahıs 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp 3 bin liraya hurdacıya sattı

Kendisini iş yeri sahibi olarak tanıtıp çaldıklarını taşıtan şahıs 50 bin lira değerindeki malzemeleri çalıp 3 bin liraya hurdacıya sattı
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(DHA) - Olay, geçen cumartesi, Kağıthane Yeşilce Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Bir iş yeri sahibi, dükkanından inşaat malzemelerinin çalındığı söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerin izlenmesinin ardından kimliği tespit edilen C.S. isimli şüpheli, 23 Ekim Pazar günü, ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce uyuşturucu madde ticareti suçundan aranması ve benzer hırsızlık suç kaydı bulunan C.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

KENDİSİNİ İŞ YERİ SAHİBİ OLARAK TANITIP ÇALDIKLARINI TAŞITMIŞ  

İş yerinden çalınan inşaat malzemelerinin 50 bin lira değerinde olduğu, şüpheli C.S.’nin malzemeleri 3 bin liraya hurdacıya sattığı anlaşıldı. Öte yandan C.S.’nin iş yerine girdikten sonra malzemelerin taşınması için kendisini iş yeri sahibi gibi göstererek çevredekilerden yardım istediği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, malzemelerin birkaç kişi tarafından iş yerinden çıkarıldığı, bir el arabasıyla taşındığı görülüyor.

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