Kendisini kurtaran balıkçıya hediye balık götüren yunus

Düzenleme: Sena Özkan
Kendisini kurtaran balıkçıya hediye balık götüren yunus

Vefalı yunus, açık denizde ağa dolanmış yüzmeye çalışırken kendisini fark eden ve dolandığı ağlardan kurtaran balıkçıya denizde yakaladığı balığı hediye etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu, beğeni topladı.

Doğanın en güzel ve şaşırtıcı anlarından biri, bir balıkçı tarafından kaydedildi. Bir yunus, kendisini ağdan kurtaran balıkçıya minnettarlığını göstermek için ona “balık” hediye etti. Bu dokunaklı anlar, izleyenlerin kalplerini ısıttı ve kısa sürede medyada geniş yankı buldu.

Olay, yunusun yanlışlıkla balıkçı ağlarına takılmasıyla başladı. Durumu fark eden balıkçı, hızla yunusu kurtardı ve özgürlüğüne kavuşturdu. Bu iyiliği karşılıksız bırakmayan yunus, kısa süre sonra ağzında bir balıkla geri döndü ve balıkçını teknesine yaklaştı. Elini uzatan balıkçıya ağzındaki balıkla yaklaştı. Balıkçı, bu anlamlı ve duygusal anları kaydederek paylaştı.

ekran-resmi-2024-06-26-18-35-23.png

Görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. İzleyiciler, yunusun bu davranışını hem şaşkınlıkla hem de hayranlıkla karşıladı. Doğanın içten gelen minnettarlık gösterileri, insanların doğayla kurduğu bağın ne kadar derin ve anlamlı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son Haberler
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’ Gündem
Assos Antik Kenti'nde yangın. ‘Tarihi yerlerin yüzde 90’ı yandı’
Milli takımda saatler kala müjde Spor
Milli takımda saatler kala müjde
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti Spor
Volkan Demirel'den son görev. Babasına gözyaşlarıyla veda etti
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü Gündem
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile telefonda görüştü
Bir motorda sekiz çocuk Video
Bir motorda sekiz çocuk
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı Spor
Batshuayi yeni ufuklara yelken açtı